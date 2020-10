Santiago Giraldo se retira del tenis a los 32 años

Santiago Giraldo, el tenista colombiano que mejor ha figurado en el escalafón individual de la ATP, confirmó el martes su retiro, tras una carrera profesional de casi 18 años.

Giraldo, de 32 años, llegó a aparecer en el 28vo puesto del escalafón en septiembre de 2014. El tenista de la ciudad de Pereira anunció el retiro en una conferencia de prensa virtual y también en una carta.

Hoy me despido de lo que ha sido el capítulo y vínculo más importante en la historia de mi vida: Ser un tenista profesional. Tenista he sido desde que tengo 3 años ¡TODA MI VIDA! y lo seré siempre. Ser jugador profesional es otra cosa, inicié con 15 y hoy a los casi 33 he decidido decir gracias y ponerle punto final a este viaje, escribió Giraldo.

Luego de la derrota de Colombia ante Croacia en la Copa Davis de 2017, Giraldo puso una pausa temporal a su carrera tenística, acusando el desgaste físico y emocional por años de torneos y viajes. Regresó seis meses después y nunca volvió a colocarse entre los mejores 100 del ranking.

A su retiro ocupaba el peldaño número 311.

Acumuló 37 participaciones en torneos del Grand Slam. Se marcha con una cosecha de ocho títulos en torneos de la serie Challengers.

En la más reciente edición de la Copa Davis, cayó ante el argentino Juan Ignacio Londero pero Colombia derrotó a Argentina y se clasificó a la fase final que debía realizarse este año y se pospuso a 2021 por la pandemia de coronavirus.

Ahora es el momento de dejar el camino abierto para los nuevos jugadores y saben en el mundo del tenis y sobre todo en Colombia que pueden contar conmigo, indicó.