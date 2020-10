Newgarden gana en Indianápolis y sigue aspirando al título

para desfilar por el carril del ganador. Logró el 17mo triunfo de su carrera, saliendo del segundo puesto, y lideró la carrera en 34 de las 85 vueltas.

No fue tan fácil como pareció. Primero, tuvo que pelear con Colton Herta hasta que se le desgastaron los neumáticos y extendió la ventaja cuando Rossi quedó atrapado en el tráfico.

Hemos estado entre los mejores cinco muy seguido en los últimos cuatro o cinco años, simplemente no había ocurrido, dijo Newgarden. He tenido un par de eventos así y este fue uno de esos. Sabía que lo resolveríamos y que eventualmente nos resultaría. Hoy fue ese día. Teníamos un buen auto y no sucedió nada extraño.

El neozelandés Dixon nunca fue rival. Inició en el 12mo puesto y ascendió hasta el quinto.

Posteriormente cayó a noveno y los neumáticos desgastados hicieron que terminara en el césped a dos vueltas del final. Tendrá oportunidad de recuperar la ventaja el sábado, cuando los pilotos regresen al Indianápolis Motor Speedway para el evento de 14 vueltas y 2.439 millas en el que será el segundo de una doble cartelera este fin de semana.

La temporada termina el 25 de octubre en St. Petersburg, Florida.

Rossi cree que podría haber presionado a Newgarden ”si no hubiera recibido una penalización.

La penalización nos costó tiempo, posiciones en la pista y después quedamos detrás de varios autos, dijo. Él (Newgarden) estaba en negro, nosotros en rojo. No digo que hubiéramos ganado, pero si ves la carrera, hubo mucho que nos quitaron.

El novato Rinus VeeKay, quien ganó la primera posición de salida, fue tercero. Herta terminó cuarto.