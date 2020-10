Bradley lidera por dos golpes en el Sanderson Farms

A Keegan Bradley le gusta la forma en que está ejecutando sus putts. Debe estar contento de que los putts para birdie que realizó el viernes y que lo llevaron a terminar en 65 golpes, siete bajo par, no estaban tan lejos de los hoyos.

Durante su debut en el Sanderson Farms Championship, Bradley se anotó tres birdies consecutivos en los últimos nueve hoyos y tomó la ventaja. Cerró con otro putt corto para birdie y tomó la ventaja de dos golpes respecto de J.T. Poston y Charley Hoffman.

Bradley, quien hace dos años ganó el BMW Championship en Aronimink, su único título en ocho años, estuvo con 13 bajo par y 131 golpes en el Country Club de Jackson.

Poston tuvo cinco birdies en los últimos nueve hoyo para un 67, mientras que Hoffman firmó 69.

Me divertí hoy mucho jugando, afirmó Bradley. Es muy agradable terminar la ronda, terminar 18 hoyos y decir, ˜hombre, qué divertido™. A veces no es divertido. Fue un día increíble y hay muchas cosas este fin de semana que me dan felicidad".

Este año no ha sido muy divertido para Bradley, quien ganó el PGA Championship como novato. Desde que fue subcampeón en el Travelers Championship en junio del 2019 no ha conseguido terminar entre los mejores 10.

Sin embargo, le gusta cómo está jugando ahora.

El corte estuvo en 141, tres bajo par, desafortunadamente para Michael Kim. Desde que ganó el John Deere Classic en julio del 2018 sólo ha pasado el corte en dos torneos de campo completo, ambos en los tres meses posteriores a su triunfo.

Fueron buenas noticias para Jay McLuen, otro de los que se clasificaron el lunes. McLuen sufrió un ataque cardíaco hace tres años y tuvo que ser revivido en la ambulancia. Su esposa casi falleció en abril después de que les cayó encima un tractor.

Terminó con ronda de 71 y superó el corte. También pasó el corte en el Abierto de Puerto Rico, torneo para el que recibió una excepción del patrocinador.