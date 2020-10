Muñoz lidera en Sanderson Farms, busca refrendar título

El campeón defensor Sebastián Muñoz se topó con buenos recuerdos el jueves en el Sanderson Farms Championship.

Muñoz estuvo cerca de acertar con un wedge en el primer hoyo como parte de su rápido inicio, logró cuatro birdies consecutivos en los últimos nueve hoyos y concluyó la ronda inicial en 64 golpes, ocho debajo del par.

Así, comparte el primer puesto con Jimmy Walker, Kevin Chappell y Charley Hoffman.

El Country Club en Jackson se encontraba suave tras las intensas lluvias aunque los greens fueron rápidos, lo que contribuyó a los buenos marcadores.

Fueron 16 jugadores los que terminaron con 67 o menos.

No lo sé, la energía de este lugar, realmente me gusta, admitió Muñoz. Creo que me hace florecer.

El colombiano sabía que habría buenos marcadores cuando vio a Walker y Hoffman con 64 después de su salida y con varios números bajos detrás de ellos. Su único bogey ocurrió en el noveno hoyo cuando su drive aterrizó en la chuleta y quedó a la izquierda del green.

Eso sólo le restó algo de impulso. Lo recuperó a partir del hoyo 13 con cuatro birdies seguidos, todos quedando con putts de unos seis pies (dos metros).

Walker no se sentía bien y no sabía qué esperar, especialmente después de que falló dos putts para birdie en el comienzo de la ronda. En cambio, fue su mejor inicio en más de dos años. Su octavo y último birdie de una ronda sin bogeys fue en el octavo.

Estuve pensando 'vamos a ver si lo puedo juzgar bien' y terminé golpeándolo así, dijo, abriendo sus brazos a más de un pie de separación. Terminar eso fue lindo.

Hoffman se anotó nueve birdies para una ronda de 64.