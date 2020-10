Silver espera jugar próxima temporada ante aficionados

probaron que puede haber un balance entre la salud y la economía.

Ciertamente es nuestra meta, dijo Silver sobre jugar en las arenas. Pero dependerá de algunos avances. Las pruebas rápidas podrían ser la clave.

De todos modos, los ingresos de la liga y de los equipos recibirán un golpe este año, en parte debido a que se perdió cerca del 15% de la temporada regular por el virus. Se disputaron 88 encuentros en Disney antes de la postemporada y los playoffs concluirán sin que los aficionados adquieran boletos, comida, bebidas ni recuerdos en las arenas.

No espero problemas laborales, no hay duda de que hay asuntos sobre la mesa que tienen que negociarse, advirtió Silver. Creo que, aunque no dudo que habrá algunos temas y una negociación complicada, podremos resolverlo como siempre".

La liga aún no ha decidido cuándo iniciará la agencia libre, cuál será el salario máximo la próxima temporada, el límite de impuestos ni otros detalles. Todo esto tendrá que resolverse con la Asociación de Jugadores (NBAPA) y Silver espera que las conversaciones sean intensas sobre esos temas en cuanto termine la serie por el título.

Michele Roberts, directora ejecutiva de la NBPA dijo en entrevista con The Associated Press el miércoles que habrá conversaciones fáciles o muy complicadas en el horizonte para trabajar en los dos asuntos primordiales ”aceptar las pérdidas de ingresos de esta temporada y cómo funcionar mejor en un mundo que tendrá que enfrentar el coronavirus en el futuro.

Roberts espera que la NBA y la NBPA lleguen a un acuerdo en noviembre, lo que permitirá que la temporada comience en los primeros días del 2021.

La NBA espera disputar la mayor parte de la próxima temporada, si no es que toda, en sus arenas y ante algunos aficionados. Podría haber una burbuja o varias, aunque esto sólo se contempla en el peor de los escenarios.