Schwartzman lidera un gran día argentino en Roland Garros

y Podoroska.

En su primera actuación en el Slam en tierra batida, Coria eliminó 7-6 (3), 4-6, 6-3, 6-1 al francés Benoit Paire (23er preclasificado).

El hermano menor de Guillermo ”subcampeón de la edición de Roland Garros de 2004_, quedó extasiado por un magnífico momento que se tardó en llegarle. Tiene 28 años, la misma edad de Schwartzman, pero no fue hasta el reciente US Open cuando pudo debutar en un grande y acaba de abrirse paso en el Top 100 por primera vez.

Si entra en confianza, seguirá creciendo... son todas cosas nuevas para él comentó Schwartzman. Pero realmente me pone contento tenerlo alrededor en los mismos torneos.

Al principio no fue fácil para él, por su hermano, todas las comparaciones, añadió Schwartzman.

¿Cuán difícil fue a jugar a la sombra del Mago Coria que llegó a ser el tercero del ránking? Federico confesó que en algún momento quiso sacarse el apellido.

Es una locura lo que estoy viviendo, dijo Coria. No quiero que me despierten. Tengo 28 años, pero con las ganas de un chico de 18. La vida me sigue poniendo oportunidades y hago todo para agarrarlas. Quiero seguir rompiendo barreras".

Schwartzman también se entusiasmó con el desempeño de Podoroska, de 23 años.

Espectacular, resumió luego que su compatriota sorprendiese 6-3, 1-6, 6-2 a a la kazaja Yulia Putintseva (23ra cabeza de serie).

Podoroska superó la fase clasificatoria, se apuntó su primer triunfo en el cuadro principal de un Slam y ahora se convirtió en la primera argentina que alcanza la tercera ronda de una major desde Paula Ormaechea en el Roland Garros de 2014. También obtuvo su primera victoria contra una jugadora del Top 50.

Me gusta mucho que juega para adelante, tira drops, invierta derechas, dijo Schwartzman. Tiene un juego para ver .. y ojalá pueda potenciar mucho el tenis femenino".

Esta vivencia en París es apenas el segundo Grand Slam para Podoroska, luego de competir en 2016 en el US Open. El freno de su progresión, sostiene, obedeció a lesiones y la falta de confianza.

Era muy joven en ese US Open. Ahora soy más madura y estoy contenta en como estoy jugando... pero sobre todo cómo estoy viviendo estos momentos que son nuevos", dijo Podoroska.

El redactor Eric Núñez contribuyó desde Nueva York