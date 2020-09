Barcelona y Atlético golean en sus debuts

ambos recibieron tiempo extra de descanso tras participar en las rondas finales de la Liga de Campeones el mes pasado.

En el Camp Nou, Fati puso al frente a los culés con un soberbio disparo a su llegada al área, tras aprovechar una diagonal de Jordi Alba a los 15. Cuatro minutos después firmó el segundo en una rápida descolgada en la que el Philippe Coutinho le cedió y sentenció con un tiro rasante al llegar al área.

Messi hizo más sonora la goleada por vía del penal a los 35, después de que se señaló una falta sobre Fati tras ser derribado. El zaguero Pau Torres cometió un autogol segundos antes de ir al descanso, al buscar despejar un centro al área del astro argentino, que buscaba a Sergio Busquets.

Tenemos que estar tranquilos con él, sabemos de las condiciones que tiene... Tiene al lado grandes compañeros, grandes jugadores que de seguro puede aprender mucho de ellos, dijo Busquets sobre el desempeño de Fati.

Este duelo de la tercera jornada fue el primer juego oficial del Barcelona después de su escandalosa eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones al caer 8-2 ante el Bayern Múnich.

Koeman comenzó su era en el banquillo azulgrana tras el despido de Quique Setién, y una de sus decisiones fue disponer de Fati como uno de sus delanteros junto con Messi y el francés Antoine Griezmann, apuesta que le dejó buenos dividendos.

El Barí§a no extrañó en este primer partido el aporte en el ataque de Suárez, quien fichó con el Atlético hace cuatro días. La sobresaliente actuación de Fati ofreció un respiro al equipo que afronta la posibilidad de ver partir a Messi, quien está en su último año de contrato y después de la derrota ante el Bayern Múnich pidió irse del equipo.

Con su tanto de penal, llegó a 17 campañas seguidas marcando en La Liga.

SUíREZ DEBUTA A LO GRANDE CON EL ATLÉTICO

Apenas cuatro días después desembarcar en la capital, Suárez ingresó a los 70 y dos minutos después mandó el pase con el que Marcos Llorente convirtió la cuarta diana del Atlético.

En la recta final, Suárez rubricó su capacidad rematadora con un cabezazo bombeado para convertir el quinto tanto a los 85. Luego, en la reposición, cerró su gran actuación al marcar luego de aprovechar el rebote de un disparo previo suyo que dio en el poste.

Suárez entró para hacer lo que sabe, jugar para el equipo. No me quedo con los goles, me quedo con la asistencia a Llorente, con los movimientos de desmarque que hubo en esas combinaciones, dijo el técnico colchonero Diego Simeone.

Antes del ingreso de Suárez, el ataque rojiblanco fue pletórico.

Diego Costa abrió el marcador con un soberbio remate de cabeza picado

a los nueve minutos, tras un centro del argentino íngel Correa. El segundo tanto fue facturado por Correa al inicio del complemento, con una gran jugada individual en la que controló el balón de derecha y lo mandó a las redes con un zurdazo a los 47.

El volante portugués Joao Félix también se lució y marcó el tercer tanto a los 65, en una magnífica jugada colectiva.

Pero después de ese momento el espectáculo fue de Suárez, quien se unió durante el curso de la semana a los colchoneros luego de ser descartado por el Barcelona.

El Pistolero dejó a la entidad azulgrana, luego de convertirse en su tercer mejor goleador con 198 dianas a lo largo de seis años.

El Granada cedió de fea forma su marcha perfecta en el torneo y celebró su único tanto por conducto de Jorge Molina a los 87 minutos. Es sublíder con seis unidades en tres partidos.

Suárez pudo haber logrado más brillo en su debut cuando el árbitro Xavier Estrada marcó un penal sobre él a los 80, y cuando se disponía a cobrar, el colegiado rectificó la llamada al revisar el video y valorar que no hubo una acción para sancionar.

SEVILLA TOMA RITMO

El Sevilla remontó para vencer 3-1 al recién ascendido Cádiz, a cuatro días de haber perdido la final de la Supercopa de Europa ante el Bayern Múnich.

Luuk de Jong (65), Munir El Haddadi (90) e Ivan Rakitic (94) hicieron las dianas del Sevilla, que hizo su debut en la liga después de coronarse en la Liga Europa el mes pasado.

Salvi Sánchez puso adelante al Cádiz a los 48.

DERBI VASCO

Unai López firmó un doblete a los 40 y 87 minutos, con los que el

Athletic de Bilbao se impuso 2-1 el Eibar en el derbi vasco. Kike García (48) anotó para el local.

El Athletic embolsó sus primeros tres puntos tras dos partidos. Eibar

apenas tiene uno en dos.

LEVANTE REMONTA EN EL SADAR

Con tantos de Gonzalo Melero (41), Roger Martí (77) y José Luis Morales

(81), el Levante remontó para golear como visitante 3-1 al Osasuna, cuyo gol fue obra de Roberto Torres (38). Ambos equipos suman tres puntos.

VALLADOLID Y CELTA IGUALAN

Sergi Guardiola marcó un tanto de penal (66) con el que el Valladolid empató en casa 1-1 con el Celta de Vigo, cuyo tanto fue anotado por Iago Aspas (44).

El conjunto gallego llegó a cinco tantos para ubicarse en la 4ta posición; Valladolid es 17mo con dos.