Halep supera su primera prueba en un frío Roland Garros

se remonta a febrero.

Halep no fue la única que tuvo que lidiar con el frío del otoño parisino.

En la pista Suzanne Lenglen, la subcampeona del US Open Victoria Azarenka se encontró con condiciones totalmente distintas a las de Flushing Meadows recién hace dos semanas.

La décima cabeza de serie se quejó cuando no se dio la orden inmediata para que ella y su rival Danka Kovinic regresasen al vestuario durante la interrupción por lluvia.

Me voy a congelar", dijo la bielorrusa. No. No voy a estar esperando unos minutos porque tengo frío. Son ocho grados, ocho grados. Vivo en Florida. Estoy acostumbrada al calor".

Antes de marcharse de la pista, Azarenka siguió manifestando su fastidio. Es ridículo. Está muy frío... ¿Para que nos tienen sentadas como patos?

Pero Azarenka supo despachar rápidamente su compromiso, dando cuenta 6-1, 6-2 de la montenegrina Kovinic.

Su siguiente rival será la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, quien venció 6-4, 6-4 a la veterana estadounidense Venus Williams.

Con 40 años, Williams cayó en la primera ronda de Roland Garros por tercer año sucesivo y quedó con marca de 0-3 en torneos de Grand Slam este año.

Añade a Francia en la lista de grandes en los que Coco Gauff ha eliminado a preclasificadas.

La estadounidense de 16 años debutó en el cuadro principal del torneo parisino al vencer 6-3, 6-3 a la británica Johanna Konta (9na cabeza de serie). Konta fue semifinalista hace un año en París, y Gauff perdió en la fase preliminar.

La restricciones por la pandemia provocaron que apenas se permita el ingreso de 1.000 personas por día al torneo en la zona oeste de París.

Si acaso 150 pudieron presenciar el debut de David Goffin, el undécimo preclasificado, ante Jannik Sinner, el último campeón del torneo NextGen de la ATP, a las 11 de la mañana bajo el nuevo techo de la Chatrier.

El belga Goffin, quien llegó a alcanzar los cuartos de final del torneo, fue el primer cabeza de serie en despedirse al caer 7-5, 6-0, 6-3 ante la promesa italiana.

En el primer duelo de campeones de Grand Slam en la primera ronda de un major desde 2012, Stan Wawrinka despachó 6-1, 6-3, 6-2 a Andy Murray.

Después de caer ante Novak Djokovic en la final del Abierto de Italia el lunes, el argentino Diego Schwartzman arrancó a piso firme en parís al dar cuenta 6-0, 6-1, 6-3 del serbio Miomir Kecmanovic.

En duelo de argentinos que tuvo 21 quiebres de saque, Juan Ignacio Londero avanzó tras doblegar 6-4, 7-6 (1), 2-6, 1-6, 14-12 a Federico Delbonis.

Alexander Zverev, el subcampeón del reciente US Open, fue menos a más para vencer a Dennis Novak por 7-5, 6-2, 6-4.