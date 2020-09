Nacionales extienden contrato al manager Dave Martínez

con marca de 23-24 y en el último lugar de la División Este de la Liga Nacional.

Me encanta estar aquí. No me veo yendo a otro lugar, dijo el timonel esta semana. Aprecio a la familia. Aprecio esta organización. Tenemos una relación especial aquí y espero tener la oportunidad de quedarme por muchos, muchos años.

Las ausencias fueron un gran problema para los Nacionales. El Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, Stephen Strasburg, solo trabajó cinco entradas por un problema de nervios en la mano de lanzar, y peloteros como Starlin Castro, Sean Doolittle, Tanner Rainey, Adam Eaton y Carter Kieboom terminaron el calendario en la lista de lesionados.