'Volver a empezar': Martino se reencuentra con México

Luego de casi un año en el que no pudo reunir a sus jugadores por la pandemia de coronavirus, el técnico de México Gerardo Martino consideró que básicamente comenzará de cero su trabajo al frente del Tri.

Martino asumió en enero del año pasado como entrenador de México, dirigiéndoles por última vez en noviembre del año pasado en un partido ante Bermudas por la Liga de Naciones de la CONCACAF. Desde entonces, el estratega argentino no había podido trabajar con el equipo nacional hasta esta semana, cuando pudo contar con un grupo de jugadores de la liga local durante cuatro días para preparar un encuentro amistoso ante Guatemala.

Ese partido se realizará el próximo miércoles en el estadio Azteca.

Me encantaría decir que no vamos a perder nada, pero sería decir algo que no es real, dijo Martino en una conferencia de prensa virtual. Seguramente es como volver a empezar.

México tenía partidos por la fase final de la Liga de Naciones que fueron pospuestos debido a la crisis sanitaria que ha afectado a todo el mundo. También se cancelaron encuentros amistosos en canchas de Estados Unidos a mediados de año.

Martino dijo que en los últimos meses ha estado en contacto con algunos jugadores, cuyos nombres no mencionó, para hablarles de lo que se venía en el cierre de año.

Pero eso (hablar) no es lo mismo que el tenerlos en el campo", dijo. "De alguna manera lo que pase en estos partidos que tenemos por delante nos van a poner en situaciones en los que tenemos que arrancar de cero, tenemos que hacer un recordatorio, es un volver a empezar porque son muchos meses sin contacto, son meses sin entrenar, sin trabajar una idea, son muchos meses sin competir, entonces cuanto más rápido nos pongamos en sintonía, mucho mejor, agregó Martino.

Después de enfrentar a Guatemala, los mexicanos tendrán una gira por Europa en la que enfrentarán a Holanda, el 7 de octubre y cuatro días después se medirán con Nueva Zelanda.

Vivimos como el resto de la sociedad, cualquier profesión se tiene que acostumbrar a una nueva forma de vivir, a una nueva normalidad, y vamos aprendiendo a vivir de esta forma", comentó Martino. "Sabemos que tuvimos mucho tiempo sin contacto sin poder entrenar y debemos tener recursos como cuerpo técnico para recuperar la forma de juego y ser competitivos de nueva cuenta.

En esos encuentros, Martino espera citar a los jugadores de ligas europeas y algunos de la MLS, pero la convocatoria dependerá de los protocolos de cada país para los jugadores después del encuentro.

Costa Rica canceló su partido ante México porque sus jugadores tenían que cumplir una cuarentena después de viajar fuera de su país y los clubes ticos no estaban dispuestos a perderlos tanto tiempo. Martino dijo que en la MLS podrían encontrar un problema similar y es algo que están consultando con los dirigentes.

Se trata de la primera vez que Martino vive algo así en su carrera.

Todo el panorama es complejo, por eso hablo de tener una mirada benévola para entender que la situación es difícil para todos y tendremos que ir resolviendo sobre la marcha, señaló.

Martino citó a 25 jugadores con los que enfrentará a Guatemala y después dará a conocer otro grupo que será el que encarará los amistosos en Europa.

Equipo:

Arqueros: Guillermo Ochoa (América), Hugo González (Monterrey), Alfredo Talavera (Pumas) y Rodolfo Cota (León).

Zagueros: Jorge Sánchez (América), Miguel Layún (Monterrey), César Montes (Monterrey), Carlos Salcedo (Tigres), Luis Rodríguez (Tigres), Johan Vázquez (Pumas), Luis Romo (Cruz Azul), Gilberto Sepúlveda (Chivas).

Volantes: Sebastián Córdova (América), Luis Chávez (Pachuca), Carlos Rodríguez (Monterrey), Jesús Gallardo (Monterrey), Orbelín Pineda (Cruz Azul), Roberto Alvarado (Cruz Azul) , Fernando Beltrán (Chivas), Uriel Antuna (Chivas) y José Rodríguez (León).

Delanteros: Henry Martín (América), Santiago Giménez (Cruz Azul), José Juan Macías (Chivas) y Alexis Vega (Chivas).