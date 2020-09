Quintana: 'jamás he utilizado sustancias dopantes'

Nairo Quintana negó el martes que haya recurrido al dopaje durante la recién concluida edición del Tour de Francia o en alguna otra competición, con lo que salió al paso de las pesquisas preliminares de un fiscal de Marsella, conocidas la víspera.

Yo, Nairo Quintana, he sido un corredor limpio durante toda mi vida deportiva y tengo un pasaporte biológico impecable, manifestó Quintana en un comunicado.

El ciclista colombiano, excampeón del Giro de Italia y la Vuelta a España, reconoció en el comunicado que la semana pasada, las autoridades en Francia se habían incautado de píldoras que estaban en su hotel. Sin embargo, aseguró que eran sólo vitaminas.

El equipo Arkea-Samsic, al que pertenece Quintana, informó que dos de sus integrantes fueron detenidos para responder a las preguntas de las autoridades.

El ciclista colombiano salió al paso a las pesquisas preliminares de un fiscal de Marsella por un supuesto caso de dopaje que generó la detención de dos integrantes del equipo Arkea-Samsic para responder a preguntas, confirmó el grupo francés.

La gendarmería francesa realizó un operativo en el hotel en el que mi equipo se encontraba hospedado el miércoles 16 de septiembre en Méribel, luego de terminada la etapa del Tour de Francia, relató.

El comunicado fue difundido en Colombia por la oficina que se encarga de las relaciones de Quintana con patrocinadores y medios.

Ese día las autoridades ingresaron a mi habitación e incautaron suplementos vitamínicos perfectamente legales, aunque quizá no familiares para las autoridades francesas. Esta es la principal razón por la que se necesita tiempo para que se aclare bien todo lo sucedido, indicó.

Medios franceses citaron el lunes a un fiscal de Marsella, Dominique Laurens, quien mencionó el descubrimiento de numerosos productos de salud, incluyendo medicamentos en las pertenencias personales ... y sobre todo un método que puede calificarse de dopaje.

Para que no haya ninguna duda, quiero confirmar que nunca se encontraron sustancias dopantes, subrayó Quintana. También deseo aclarar un malentendido: durante el reciente Tour o durante cualquier otra carrera previa, jamás he consultado auxiliares o personal extraño al equipo. No tengo y nunca he tenido nada que esconder.

Quintana, uno de los principales ídolos del deporte colombiano, dijo que el lunes él mismo compareció ante la fiscalía, respondiendo a una citación, aunque de manera voluntaria.

Contesté todas y cada una de sus preguntas con claridad y con la conciencia tranquila. En ese sentido, es necesario recalcar que no he sido objeto de alguna acusación por parte de las autoridades. Por mi parte, estoy y estaré presto a esclarecer cualquier duda de la fiscalía, tal y como ya hice el lunes y el día de hoy (martes) enfatizó.

Quintana, de 30 años, fue subcampeón del Tour de 2013 y 2015. En la edición que concluyó el domingo, fue 17mo.

Por ahora, se desarrolla una investigación preliminar y yo he contestado a todas las preguntas y dudas y estoy dispuesto a seguir haciéndolo de forma voluntaria hasta aclarar toda esta situación partiendo de la base apuntada: jamás he utilizado sustancias dopantes y no se encontró ninguna sustancia ilegal en la investigación policial, dijo el ciclista.