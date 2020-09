Argentino Higuaín se integra al Inter de Miami de la MLS

El Inter Miami de la MLS anunció el viernes el fichaje del delantero argentino Gonzalo Higuaín como jugador franquicia.

Por medio de un comunicado, el club estadounidense indicó que Higuaín, que conquistó en tres ocasiones la Liga española con el Real Madrid y otras tres la Serie A con la Juventus, se unirá al conjunto para ocupar una plaza internacional una vez que cumpla el periodo de cuarentena obligatorio establecido por el protocolo sanitario y de seguridad de las autoridades y la propia MLS.

Estamos muy contentos de cerrar un acuerdo con Gonzalo e incorporar a un goleador exitoso y experimentado, quién ha brillado en los mejores equipos y ligas del mundo, afirmó Paul McDonough, director ejecutivo y deportivo de Inter de Miami.

El atacante de 32 años llega a la MLS después de guiar a la Juve al título de la Serie A en la temporada 2019-20. En declaraciones difundidas en el comunicado de su nuevo club, se dijo listo para empezar a ayudar a un equipo en construcción y agradeció la oportunidad.

Creo que va a ser una experiencia muy buena en mi vida. Es lo que estaba buscando: una nueva experiencia, un nuevo campeonato, una ciudad hermosa. Estoy contento de estar acá y de que ya sea oficial, señaló el Pipita, nacido en Francia y de nacionalidad argentina. Me siento bien, me siento entero como jugador y eso me motivó a venir acá para probar una nueva liga y poder ayudar a crecer al equipo, e individualmente poder demostrar que estoy vigente, que puedo seguir jugando gran fútbol".

El Inter de Miami incorpora a Higuaín con la esperanza de que repita sus logros, que incluyen además una Copa del Rey y dos Supercopas de España con el Madrid, tres Copas Italia con Juventus, una Supercopa de Italia con el Napoli y un título de la Liga Europa con el Chelsea en la temporada 2018-19.