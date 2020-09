"Superman" López doma la etapa reina del Tour

El colombiano Miguel íngel López emergió victorioso el miércoles en la etapa reina del Tour de Francia, domando el brutal ascenso al Col de la Loze.

Primož Roglic esencialmente sentenció la batalla en la clasificación general tras añadir segundos cruciales a la ventaja que mantiene sobre su compatriota esloveno y principal adversario Tadej Pogacar.

Roglic quedó segundo en la 17ma etapa al cruzar la meta 15 segundos después de Superman" López. Pogacar fue tercero al llegar 30 segundos detrás del colombiano.

El ascenso final a la estación de esquí Méribel fue el punto final del recorrido de 170 kilómetros (105,4 millas). Fue el más elevado de esta edición, al tener que subir 2.304 metros.

Los corredores debieron transitar 21,5 kilómetros por el Col de la Loze, de inédita presencia en el Tour y que incluyó tortuosas gradientes de 24%.

Nada de eso intimidó a López.

El debutante en el Tour ejecutó a la perfección su ataque a falta de tres kilómetros de la meta. Salió a la persecución del ecuatoriano Richard Carapaz, uno de los cinco corredores que emprendieron una fuga inicial y que fue el último en ser cazado.

Nos teníamos confianza, era nuestro terreno. Sobre 2.000 metros es como estar en casa, dijo López, corredor del equipo Astana. Hemos estado de principio a fin en la lucha y nos lo merecemos.

Hemos soñado en grande y nunca perdimos la fecha al luchar día tras día, añadió. Esta victoria de etapa es lo mejor que hay.

La victoria de López se produjo en el mismo día que su compatriota Egan Bernal, defensor del título, optó por abandonar el Tour tras rezagarse mucho en las previas etapas de montaña.

Fue la segunda vez desde 2018 que dos corredores colombianos distintos se alzan con victorias de etapa en una misma edición del Tour de Francia. Daniel Martínez se llevó la 13ra etapa el viernes pasado en Puy Mary. Fernando Gaviria y Nairo Quintana consiguieron victorias en 2018. Habría que remontarse a 1985 para la otra ocasión, con triunfos de Lucho Herrera y Fabio Parra.

López desplazó a su compatriota Rigoberto Urán para situarse tercero en la general, 1 minuto y 26 segundos detrás de Roglic, previo a otra rigorosa prueba de alta montaña el jueves. Urán retrocedió al sexto lugar.

Roglic se despegó de Pogacar, quien pudo reducir la brecha pero quizás se ha quedado sin opciones de ganar el Tour. La brecha entre ambos es de 57 segundos, con cuatro etapas por disputar.

Pero Roglic no se fía. No hay un candidato preferido en Eslovenia: lo único que importante es uno de los dos se suba a lo más alto del podio este domingo en París.

No creo que está definido. ¿Qué si estoy contengo con el margen que tengo sobre Pogacar? Bueno, nunca alcanza. Cuando tienes algo, siempre vas por más", dijo Roglic. Todos estos últimos días he visto tantas banderas de Eslovenia en la ruta, todo el día. Eso me da una energía extra. Es una sensación única. Espero que en Eslovenia estén muy orgullosos de nosotros.

Luego de tocar el techo del Tour, el corredor del equipo Jumbo-Visma se expresó aliviado.

Me sentí realmente bien en el ascenso, pero no se pueden comparar esos últimos 5 kilómetros con nada. Estoy feliz que esta etapa quedó atrás", dijo Roglic, dándole mucho crédito al estadounidense Sepp Kuss por su ayuda en los tramos más difíciles. En este ascenso, cada metro cuenta. Contar con su ayuda fue realmente formidable.

Pogacar no se rinde.

Perdí unos cuantos segundos. Fue una subida muy pronunciada. Hice lo mejor posible y perdí algo de tiempo con López y Roglic, pero no se ha acabado. Será otra dura batalla".

El presidente francés Emmanuel Macron fue testigo en la meta y aplaudió a López cuando acabó con un tiempo de 4 horas y 49 minutos.

La 18va etapa saldrá en Méribel y cubrirá 175 kilómetros (108,5 millas). Tendrá un tempranero ascenso de primera categoría, seguido por otro en el puerto de Aravis y un puerto de categoría especial en el Plateau des Glií¨res antes del descenso undulado a La Roche-sur-Foron.