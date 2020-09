Español López, nueva víctima de desconocido en Austria

Un desconocido Marc-Andrea Huesler continuó su marcha al clasificarse a las semifinales del Abierto de Kitzbuehel el viernes al derrotar 6-4, 6-3 al español Feliciano López.

En su primera semifinal de la ATP, el suizo y número 303 en el ranking mundial enfrentará a Miomir Kecmanovic. Laslo Djere y Yannick Hanfmann se medirán en la otra semifinal.

Después de doblegar el jueves en sets consecutivos a Fabio Fognini, máximo cabeza de serie y 12do en el escalafón de la ATP, Huesler rápidamente estableció el ritmo ante López al ganar nueve de los primeros 11 points.

Huesler cedió su servicio brevemente poco después, pero usó otro rompimiento de servicio para llevarse el primer set. Agregó otros dos rompimientos en el segundo set para acercarse al triunfo, apenas su cuarto en un torneo de la ATP.

Ahora sé que puedo vencer a cualquiera aquí, dijo Huesler en entrevista con Austrian TV. Me sentía un poco más nervioso esta vez. No me sentí muy bien al principio, pero traté de guardar la calma y simplemente hacer lo mío.

Su próximo rival, Kecmanovic, eliminó por su parte al argentino Federico Delbonis y conectó 13 aces sin perder un solo servicio en una victoria de 6-4, 6-7 (5), 7-5.

En otro duelo entre serbios y argentinos, Djere superó 7-6 (2), 6-3 a Diego Schwartzman, quien como segundo preclasificado era el único jugador sembrado con vida en el torneo.

Djere es el único tenista restante en el Abierto de Kitzbuehel con un título en un tour, después de conquistar el Abierto de Río en 2019.

Antes, Hanfmann derrotó 6-2, 7-5 Maximilian Marterer en un duelo de cuartos de final entre alemanes¿.

El torneo en arcilla es el primer certamen de la ATP en Europa desde febrero.