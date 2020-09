Brady acepta los retos con los Bucs, cree que tienen ventaja

Como si no hubiera suficientes retos para un quarterback de 43 años en la NFL, Tom Brady reconoce que el 2020 es un año único.

Cambió de equipo por primera vez en su larga carrera de dos décadas y durante la pandemia ha tenido menos oportunidad de trabajar en el terreno con sus nuevos compañeros en Tampa Bay. Todas las actividades de Brady con su nuevo equipo serían comparables apenas con las que el mariscal de campo realizaba en un par de semanas con los Patriots.

Aún así Brady sugiere que los Bucs podrían tener una ventaja cuando inicie una temporada con grandes expectativas.

Obviamente ha sido un campamento de entrenamiento distinto, con la cantidad de tiempo que hemos tenido para entrenar entre nosotros, dijo. Pero hay un gran grupo de líderes, de veteranos que juegan con gran fiabilidad y consistencia. Y tienen muchos jugadores jóvenes que realmente quieren hacerse un nombre.

Las expectativas son muy alta en Tampa, que no ha alcanzado la postemporada desde el 2007, la segunda sequía de playoffs más larga de la NFL, sólo detrás de los Browns de Cleveland. Brady ha jugado la postemporada cada año excepto tres ”2000 como novato y suplente; 2002 y 2008 cuando se lesionó la rodilla en la semana 1.

Las metas siempre son altas con Brady ”apuntan normalmente a cierto partido que se disputa a inicios de febrero cada año. Aún así, el mariscal de campo reconoce lo inusual que ha sido y seguirá siendo esta temporada.

Los deportes te retan de muchas formas distintas, dijo. Es el inicio de la temporada y no hemos contado con las repeticiones en condiciones de partido que normalmente hubiéramos tenido en este punto, entonces todos estamos intentando aclarar nuestro papel y tenemos que hacerlo a un nivel muy alto. Ciertamente enfrentar a los Saints en la primera semana es un gran reto, pero estaremos listos para ello.

Un gran reto, quizá el más grande que ha enfrentado Brady desde que ganó su último campeonato. Ya no parece en su mejor momento, se unió a una franquicia que ha tenido bajo rendimiento y la pandemia no facilito en nada la transición.

No ha sido una pretemporada típica, entonces ha sido un proceso distinto, admitió. La pretemporada fue diferente, pero realmente he intentado enfocarme en cada día, aprendiendo y mejorando cada día y no ver más allá. Ya sea trabajando en la pretemporada o en los campamentos, realmente lo importante ha sido concentrarme en el día a día e intentar aprender de mis compañeros, prepararme mental y físicamente".