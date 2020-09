fue sustancialmente menor a la garantía contractual de ílvarez.

ílvarez (53-1-2) ha disputado tres de las 11 peleas bajo su contrato.

Soy el número uno libra por libra del mundo", dijo ílvarez en un comunicado divulgado el martes en la noche. "No tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a dejar que las fallas de mi plataforma de distribución o promotores me mantengan lejos del ring.

Interpuse la demanda, así que puedo ya regresar al boxeo y darle a mis fanáticos las peleas que se merecen, añadió.

DAZN difundió un comunicado en el que señaló que la compañía no ventila asuntos legales, pero que está al tanto de la demanda.

Golden Boy dijo en otro comunicado que la empresa promotora "hace todo lo posible para hacer realidad las peleas, por más que el contrato le da la facultad de esperar hasta que acabe la pandemia.

Seguimos listos, dispuestos y capaces de concretar una pelea para Canelo lo más pronto posible, añadió.