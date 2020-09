Plesac lanza 7 sólidas entradas y Reales pierde 7mo en fila

Zach Plesac ganó su segunda salida consecutiva desde que volvió a la rotación de los Indios de Cleveland luego de ser enviado al campamento alterno por violar los protocolos sanitarios del equipo contra el COVID-19, un triunfo de 5-2 sobre Kansas City la noche del lunes que extendió a siete la cadena de derrotas de los Reales, su peor racha de la temporada.

Plesac (3-1) permitió un imparable en cada uno de los primeros siete innings, incluyendo un jonrón de 458 pies a Adalberto Mondesí en el séptimo capítulo, pero evadió más problemas en sus siete entradas de labor.

Brad Hand ponchó a los tres que enfrentó en la novena entrada para su 12do salvamento en igual número de oportunidades.

Tyler Naquin produjo dos carreras ante el abridor Brad Keller (3-2), quien se mantuvo en la loma hasta el séptimo capítulo.

Cleveland tiene marca de 21-2 cuando anotan al menos tres carreras, una tendencia a la que el torpedero Francisco Lindor restó importancia.

No soy aficionado de las estadísticas, dijo antes del partido. No me importan las estadísticas. Siempre que salga y ganemos y haga lo que me toca para ayudar al equipo a ganar ese día, estaré contento.

Cleveland empató a los Medias Blancas de Chicago en la cima de la División Central de la Liga Americana.

Por los Indios, el colombiano í“scar Mercado de 3-1 con una anotada. Los dominicanos Franmil Reyes de 3-2 con una anotada; Carlos Santana de 3-1 con una anotada; José Ramírez de 3-0. El venezolano César Hernández de 4-0. Los puertorriqueños Lindor de 3-2 con una anotada; Roberto Pérez de 4-1 con una anotada.

Por los Reales, los dominicanos Adalberto Mondesí de 4-1 con una producida y una anotada; Maikel Franco de 4-3 con una remolcada. El venezolano Edward Olivares de 4-2.