Gasly sorprende en Italia al capitalizar sanción a Hamilton

La primera victoria de Pierre Gasly. Lewis Hamilton fuera del podio. El desastre de Ferrari en su casa.

Así fue un domingo insólito en el Gran Premio de Italia.

Gasly, piloto de AlphaTauri, consiguió el domingo una inesperada victoria en el Gran Premio de Italia tras una emocionante carrera en la que el campeón mundial Hamilton recibió una sanción de 10 segundos y ambos Ferrari abandonaron en su propio circuito.

Encabezando un asombroso podio, Gasly celebró por primera vez un triunfo en la Fórmula Uno. El francés de 24 años superó por apenas cuatro centésimas al español Carlos Sainz, de McLaren. Tercero quedó el canadiense Lance Stroll, de Racing Point. Ninguno de los tres pilotos contaba con victorias previas en la máxima categoría, cada uno con apenas un podio en sus pergaminos.

Hamilton parecía enfilado a una cómoda victoria en Monza tras largar en la pole, pero fue penalizado por ingresar a la pitlane sin percatarse que estaba cerrada en ese momento.

El piloto británico de Mercedes quedó séptimo, a 17.245 segundos detrás Gasly.

De todas formas, Hamilton mantuvo intacta su ventaja de 47 puntos al frente del campeones. Valtteri Bottas, su compañero en Mercedes, escaló al segundo lugar tras el abandono de Max Verstappen por un avería mecánica de su Red Bull. Verstappen se rezagó a 54 puntos de Hamilton, firme favorito para conquistar un séptimo título para igualar el récord de Michael Schumacher.

Pero el día fue de Gasly, desbordado por la emoción tras convertirse en el primer francés en ganar un gran premio desde Olivier Panis en 1996.

Ha sido una carrera muy loca", dijo Gasly, dado de baja por Red Bull el año pasado. El coche iba volando, todo esto en un lapso de 18 meses. Mi primer podio hace un año, y ahora la primera victoria en Monza. No tengo palabras.

Gasly celebró a lo grande su victoria. Tras la entrega del trofeo, se quedó sentado solo en el podio. Pudo reflexionar por su gesta antes de ser bañado por champaña y confeti.

En lo que fue un fin de semana nefasto para Ferrari, los anfitriones en esta oportunidad. Un fallo de frenos en la séptima vuelta provocó el abandono de Sebastian Vettel. Fue la primera vez en 14 carreras que el cuatro veces campeón del mundo no pudo completar la distancia en Monza.

Su compañero Charles Leclerc llegó a situarse cuarto, pero perdió una pieza trasera de su monoplaza al acelerar por la Parabólica de la 25ta vuelta y se estrelló contra las barreras, provocando que se sacara la bandera roja.

Para entonces ya se había comunicado la penalización a Hamilton. Con una ventaja de 11 segundos, el británico Hamilton apuró a la zona de pits apenas se produjo el ingreso del coche de seguridad tras la avería que frenó al monoplaza del danés Kevin Magnussen. Lo hizo sin saber que el ingreso no estaba autorizado mientras se trataba de retirar al Haas de Magnussen.

El italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) recibió la misma sanción.

Hamilton cumplió su castigo tras una demora de 27 minutos para reparar las barreras. Emergió último en la vuelta 29, más de 30 segundos detrás de Gasly.

No ha sido mi día. Pero lo que no te te mata, te hace más fuerte", dijo Hamilton.

No supimos hacer las cosas en ese parada en pits. No vi el anuncio y asumo la responsabilidad por ello. Me toca aprender la lección. Pero quedar séptimo y sacar la vuelta rápida para rescatar puntos no está mal", añadió.