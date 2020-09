Peters gana 8va etapa del Tour de Francia

un año después de tener que retirarse por una lesión. Llegó a la meta más de 25 minutos después de Peters.

No podía pedalear, así son las cosas", dijo Pinot, que finalizó tercero en el Tour del 2014. No voy a dejar el Tour. Quiero disculparme con mis compañeros y todos mis seguidores. Pudiera ser un momento decisivo en mi carrera. He sufrido demasiados fracasos.

Otro gran perdedor en la jornada fue Tom Dumoulin, co-líder de Jumbo-Visma con Roglic, que quedó rezagado en Peyresoirde y perdió más de dos minutos en relación con los favoritos.

Con dos grandes ascensos, otra dura etapa en los Pirineos espera a los ciclistas el domingo, de Pau a Laruns.

El Tour, que fue aplazado de su usual arranque en julio debido a la pandemia de coronavirus, concluye el 20 de septiembre en París.