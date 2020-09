Madre y tenista, Pironkova da la sorpresa en el US Open

Tsvetana Pironkova martilleó el as en la bola de partido, el golpe definitivo de una inapelable victoria el jueves en el Abierto de Estados Unidos. Para Garbiñe Muguruza, la décima cabeza de serie, fue una enésima decepción en el cemento de Nueva York.

Pironkova se anotó el triunfo 7-5, 6-3 para dejar en el camino a la dueña de dos títulos de Grand Slam, que por tercera vez consecutiva quedó a la orilla de la tercera ronda en Flushing Meadows.

En cambio, Pironkova sigue en marcha en el primer torneo que disputa tras alejarse tres años del tenis tras el nacimiento de su hijo, Alexander.

Si sabes programar bien la agenda y te motivas como se debe, se pueden combinar ambas cosas, ser madre y tenista profesional", dijo Pironkova. Es algo que precisa de mucho sacrificio, todo requiere sacrificio.

Búlgara de 32 años, Pironkova dio a luz a Alexander en abril de 2018. Disputa su 12do US Open, pero el primero desde 2016, y su primer torneo desde el Wimbledon de 2017.

Es sencillamente fabuloso jugar sin la presión que antes tenía", dijo Pironkova. Antes lo sentía como una situación de vida o muerte ganar un partido. Ya no es así. Disfruto estar en la pista.

Pironkova no tiene ránking por su falta de actividad, pero alcanzó las semifinales de Wimbledon en 2010.

La victoria ante Muguruza fue la número 22 de Pironkova ante una jugadora situada dentro de las mejores 20 del mundo.

Nunca nos habíamos enfrentado. Ella ha jugado muy bien hoy, no tenía nada que perder", dijo Muguruza, cuya mejor actuación en el US Open fue la cuarta ronda de la edición de 2017.

La campeona del Abierto de Francia de 2016 y el Wimbledon 2017 reconoció que no estaba del todo preparada para afrontar el torneo, diciendo que no fue hasta un par de días antes que decidió participar.

No he encontrado mi mejor tenis en el US Open, admitió la hispano-venezolana. Fue una decisión difícil venir aquí. Quería saber dónde estoy en términos de competición. Fue una especie de primera prueba.

En el cuadro de dobles, los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal emprendieron la defensa de su título con una victoria 6-2, 63 ante Jurgen Melzer y Edouard Roger-Vasselin.

El francés Roger-Vasselin es uno de los siete jugadores que fueron colocados en protocolos más estrictos contra el coronavirus, después de tener contacto con su compatriota Benoit Paire, el único jugador que ha dado positivo de COVID-19 en el certamen.

También el jueves, la estadounidense y reinante campeona del Abierto de Australia Sofia Kenin accedió a la tercera ronda tras imponerse 6-4, 6-3 ante la canadiense Leylah Fernández 6-4, 6-3. En un duelo de adolescentes estadounidense Amanda Anisimova doblegó 4-6, 6-4, 6-1 a Katrina Scott.