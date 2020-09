Kamara vuelve a entrenar, en medio de negociación contratual

El corredor de los Saints Alvin Kamara regresó a los entrenamientos el miércoles, después de que se rehusó a salir al campo en los últimos días, aparentemente a disgusto por el poco progreso de las negociaciones sobre una extensión de su contrato.

Fue bueno tenerlo de vuelta, dijo el entrenador de Nueva Orleans Sean Payton. Creo que tuvo una buena práctica hoy".

Kamara se convertirá en agente libre con restricciones después de esta temporada. Se presentó en los entrenamientos a tiempo y en ese momento dijo que no estaba preocupado por su contrato y que estaba enfocado en su salud y en la próxima campaña.

No estoy preocupado con las conversaciones por mi contrato. Mi agente y yo hablamos un poco sobre eso y le dije: ˜No me digas nada de un contrato hasta que ocurra o que sea algo que necesito saber™, aseguró Kamara. No hablo con la gerencia sobre contratos o con entrenadores sobre contratos, estoy aquí para hacer mi trabajo.

Entrenó sin problemas durante las primeras dos semanas antes de perderse las prácticas del 23 y 24 de agosto, por lo que Payton describió como un virus estomacal. Regresó a entrenar dos días la semana pasada pero posteriormente se perdió cuatro prácticas consecutivas antes de volver el miércoles.

Los Saints informaron que Kamara acudió a las instalaciones todos los días para la prueba de coronavirus y acató los protocolos de COVID-19 del equipo.

Estamos negociando activamente un contrato con él y su agente y los mantendremos al tanto si hay avances", dijo Payton y declinó decir si Kamara fue multado por faltar a las prácticas.

Kamara, selección de tercera ronda procedente de Tennessee en 2017 ganará 2,1 millones de dólares en el último año de su primer contrato.

Consiguió 1.330 yardas en la temporada con cinco touchdowns por tierra y uno en recepción a pesar de que se perdió dos partidos por una lesión de tobillo y rodilla que lo siguió molestando toda la campaña. Kamara consiguió 1.554 yardas en ofensiva y 13 touchdowns como novato, lo que lo llevó a ser nombrado Novato Ofensivo del Año, y fue más productivo en su segundo año (1.592 yardas y 18 anotaciones).

Christian McCaffrey de los Panthers, quien al igual que Kamara es una amenaza como corredor y receptor, firmó una extensión por cuatro años y 65 millones en abril tras conseguir 2.392 yardas y 19 touchdowns.