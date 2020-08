Jon Rham gana el BMW Championship con impresionante putt

Incluso con un par de trofeos plateados dentro de sus posesiones, Jon Rahm no podía creer lo que ocurrió el domingo en el BMW Championship. Y sólo vio la mitad de ello.

Rahm estaba en el campo al otro lado de la casa club del Olympia Fields preparándose para un playoff que nadie esperaba, cuando Dustin Johnson embocó un birdie de 45 pies para forzar el playoff.

Momentos después, Rahm enfrentó un putt más largo y más difícil en el 18vo hoyo, de 65 pies que tuvo que enviar en un ángulo de casi 90 grados hasta la cima de la cresta. A partir de ese momento, fue una repetición del putt de Johnson, que besó la bandera y desapareció dentro del hoyo.

Sigo sin poder creer lo que acaba de suceder, comentó.

Tampoco podía Johnson, quien se dirigía a su segunda victoria consecutiva. Sólo pudo reírse, de su putt y del golpe ganador de Rahm.

Jugué un putt increíble, me metí al playoff y luego Jon hizo un putt mucho mejor que el mío, dijo Johnson, quien al menos se mantuvo en la primera posición del ranking mundial y dentro de la FedEx Cup.

Los putt eclipsaron una increíble actuación de Rahm, quien firmó tarjetas de 66-64 durante el fin de semana en el campo de Olympia Fields, que se desarrolló como su prueba más dura en el golf. Su único bogey del fin de semana se produjo en el 5to hoyo el sábado.

En tanto, el joven chileno de 21 años, Joaquín Niemann, también tuvo una actuación sólida con una tarjeta de 67 golpes y estuvo a la cabeza hasta que pegó un bogey en el 14to hoyo y no tuvo birdies en el resto de la jornada. Empató en tercer sitio con Hideki Matsuyama, quien firmó una tarjeta de 69 golpes. Tony Finau cerró con 65 para terminar tres sitios atrás. Fueron los únicos cinco jugadores bajo par en Olympia Fields.

Niemann también se colocó dentro de los primeros 30 sitios de la FedEx Cup, aunque todo el día buscó la victoria. El chileno también consiguió la primera aparición de su carrera en el Tour Championship.

Es grandioso tener una de esas semanas en las que juegas bien, dijo Niemann al finalizar la jornada. No venía jugando tan bien las últimas dos semanas, así que esto me da mucha confianza para la semana que viene en East Lake. Me siento excelente y estoy feliz de estar en esta posición.