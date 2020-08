Hamilton manda en Bélgica y roza el récord de Schumacher

Lewis Hamilton lideró de punta a punta el domingo en el Gran Premio de Bélgica para obtener la victoria número 89 de su carrera, y quedó a dos de igualar el récord de Michael Schumachar en la Fórmula Uno.

El campeón mundial no encontró sobresaltos al largar en la pole. Superó por ocho segundos a Valtteri Bottas, su compañero en el equipo Mercedes, y aventajó por 15 al Red Bull de Max Verstappen.

Todo es fabuloso para Hamilton, pero el inglés entiende que los aficionados de la F1 podría estar aburriéndose un poco.

Ustedes saben que soy alguien que no comete muchos carreras. Me imagino que no fue la (carrera) más emocionante, dijo Hamilton. Desde luego que me gustaría una competencia reñida., neumático con neumático. Ojalá podamos tener más competencia en las próximas carreras".

Lo único que se le escapó fue el punto extra por la vuelta más rápida, que lo tenía hasta que Daniel Ricciardo de Renault se lo arrebató en la última vuelta para quedar cuarto.

La quinta victoria de Hamilton en las siete carreras que se han disputado esta temporada le permitió ensanchar a 47 puntos la diferencia sobre Verstappen en el campeonato, con Bottas más rezagado en el tercero sitio.

Hamilton marcha a paso redoblado para conquistar su séptimo título mundial e igualar el récord de Schumacher.

La verdad es que estoy en mi mejor nivel.. Tengo 35 años y voy para los 36, pero siento que estoy mejor que nunca, dijo Hamilton. El año pasado fue uno de mis mejores años, de repente el mejor años. Pero no me iba bien en las clasificaciones. Cada año el objetivo es mejorar física y mentalmente

Bottas había prometido previo a esta temporada y en la anterior que podría desafiar a Hamilton por la corona.

Pero el finlandés sólo ha podido ganar una carrera.

No hemos acabado, quedan 10 más. Sufrí un pinchazo en Silverstone, perdí muchos puntos con eso, dijo Bottas. Si me rindo ahora, pues mejor me quedo en casa.

Schumacher ganó cinco de sus títulos de forma consecutiva durante una gloriosa era con Ferrari, pero la icónica escudería italiana es una calamidad actualmente. Sebastian Vettel terminó 13ro y Charles Leclerc 14to.

Ambos estuvieron a años luz de Hamilton en cuanto a velocidad, incapaces de ponerle en aprietos.

Hamilton amplió su récord de poles al conseguido la 93ra pole de su carrera, una que dedicó al fallecido actor estadounidense Chadwick Boseman. Su largada fue impecable, impidiéndole a Bottas exigirle en la pronunciada recta hacia la segunda curva.

Verstappen, en tanto, espera tener un monoplaza más rápido para darle pelear a Hamilton, pero Red Bull sigue sin poder reducir la brecha con Mercedes.

La verdad es que ha sido muy aburrido, no pude hacer mucho, dijo Verstappen. No lo disfruté mucho.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) quedó décimo para embolsarse un punto.

Al comienzo de la carrera de 44 vueltas, George Russell (Williams) y Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) protagonizaron una aparatosa colisión pero ambos salieron bien librados.

Carlos Sainz Jr. (McLaren) no pudo largar debido a una avería en el tubo de escape.

Se guardó un minuto de silencio previo a la carrera en tributo al piloto francés Anthoine Hubert, quien murió el año pasado en este circuito tras un choque durante una carrera de F2.