Los playoffs de la NBA se reanudarán el sábado tras acuerdo

Los jugadores de la NBA quieren un cambio que haga que sus comunidades sean más seguras. Quieren que la gente vote, con suerte en sus estadios.

Y quieren seguir jugando básquetbol.

Los equipos regresaron a la duela el viernes luego de que la NBA y la Asociación Nacional de Jugadores (NBPA por sus siglas en inglés) alcanzaron compromisos que hicieron que los basquetbolistas se sintieran cómodos para continuar.

Un emotivo Chris Paul, el presidente de la asociación, detalló los eventos de los dos días anteriores, cuando los jugadores molestos por el incidente en el que unos agentes policiales balearon a un hombre de raza negra consideraron abandonar la burbuja de Disney y regresar a casa.

Todos estamos dolidos, todos estamos cansados de ver lo mismo una y otra vez y que todo el mundo simplemente espera que estemos bien porque nos pagan grandes cantidades de dinero, comentó Paul. Somos seres humanos, tenemos sentimientos reales y estoy contento de que tuvimos la oportunidad de meternos en una habitación y hablar unos con otros y no sólo cruzarnos y desearnos buena suerte en el juego de hoy

Todos los 13 equipos que continúan en la postemporada realizaron sus entrenamientos el viernes, aunque algunos rechazaron hablar con los reporteros. Los juegos se reanudarán el sábado.

Los partidos se suspendieron el miércoles cuando los jugadores de los Bucks de Milwaukee no salieron a la cancha para su juego contra Orlando, mostrando su frustración en torno al incidente ocurrido en Wisconsin en el que agentes policiales hirieron gravemente a tiros a Jacob Blake, un ciudadano de raza negra, y hacia los actos de injusticia racial.

Los partidos se pospusieron los últimos dos días, durante los cuales los jugadores se reunieron entre ellos, con los entrenadores y con los dueños, antes de que se alcanzara un acuerdo para reanudar las actividades.

La clave de esto es que, creo, todos necesitamos un respiro, comentó el entrenador de los Clippers Doc Rivers. Necesitábamos un momento para respirar. No se me olvida que George Floyd no tuvo su momento. Pero lo hicimos y lo tomamos. Y los jugadores lo tomaron y pudieron volver a enfocarse en las cosas que querían enfocarse fuera de su trabajo.

Lo principal en esa lista son las elecciones, mencionadas frecuentemente en un comunicado conjunto emitido por la liga y la NBPA.

Muchos dentro de la liga de jugadores principalmente afroestadounidenses se han enfocado en la importancia de votar, y en la necesidad de tener sitios en los centros de las ciudades donde las minorías étnicas puedan hacerlo de manera segura. Sin ningún juego de la NBA programado para noviembre, los estadios son el sitio ideal para ello.

Atlanta, Detroit, Charlotte y Sacramento ya estaban de acuerdo. El Toyota Center de Houston estaba cerrado esta semana, y Rivers dijo que Miami trabaja duro para hacer que su instalación esté disponible. Y todos los dueños de los equipos de la liga que también están en control de la propiedad de su estadio trabajarán con las autoridades locales para convertir sus inmuebles en centros de votación para las elecciones generales de 2020 para permitir un voto seguro y en persona.

Paul señaló que esas instalaciones de práctica serían de ayuda si no se pueden utilizar los estadios.

Los jugadores y la liga también establecerán de manera inmediata una coalición de justicia social, conformada por jugadores, entrenadores y dueños, que se centrará en temas como acceso a votar y abogar por una reforma significativa a la policía y al sistema de justicia penal.

Y la liga y los jugadores trabajarán con cadenas televisivas para crear espacios publicitarios durante el resto de la temporada para promover una mayor participación en el proceso electoral y en sus comunidades.

Paul dijo que nunca había visto algo parecido a los eventos de los días anteriores durante sus 15 años en la liga. Señaló que también habló con el padre de Blake.

Y los jugadores tenían otras razones para querer quedarse.

Entendemos lo fuerte que es nuestra voz, lo poderosa que es y finalmente decidimos que si nos vamos de este escenario quizás no tendremos la misma plataforma, así que nos quedamos en solidaridad, dijo Paul. Vamos a seguir jugando, pero también nos vamos a asegurar de que se escuchen nuestras voces.