Presidente de UEFA reconoce malestar por fallo Man City

El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin reconoció que no le gustó que el veto europeo de dos años al Manchester City fuera revertido, pero que la entidad rectora no tiene la intención de apelar el fallo ante una corte federal suiza.

Ceferin también insistió que el reglamento del fair play financiero de la UEFA no ha muerto, pese a que la victoria legal del City en el Tribunal de Arbitraje Deportivo fue interpretado como un duro golpe a sus esfuerzos por controlar el gasto desmedido de los propietarios de clubes ricos.

El presidente del City Khaldoon Al Mubarak, en tanto, también abordó la situación el lunes y dijo que quiere tener una relación constructiva con la UEFA tras un litigio legal que alcanzó ribetes ácidos en varios momentos.

El club inglés recibió una multa de 10 millones de euros (12 millones de dólares por obstruir la investigación de sus finanzas, pero el TAS anuló el veto a la Liga de Campeones al no aceptar el veredicto de la UEFA de que el equipo encubrió la fuente de por lo menos 204 millones de euros en ingresos como patrocinios vinculados a sus dueños de Abu Dabi.

A nadie le gusta perder un caso", dijo Ceferin en una entrevista con The Associated Press en la que se refirió al caso del City por primera vez. No quedamos contentos con la decisión del Tribunal de Arbitaje Deportivo. Pero hay que respetar el decisión de la entidad que aceptamos es la última instancia del proceso.

No está muerto y quiero insistir que el fair play financiero respondió bien en este caso, se dieron una cuestiones de procedimiento legal, que obviamente fueron decisivas", añadió.

Sobre apelar ante la corte suiza, Ceferin: No quiero entrar en eso.

Alistándose para una décima temporada seguida en la Champions, el City quiere aplacar las asperezas al intentar conquistar el máximo título por primera vez.

El City declinó someter a sus ejecutivos a entrevistas, pero Al Mubarak expresó su punto de vista en la página web del club.

La vida es muy corta para mantener los rencores", dijo Al Mubarak. Es un torneo importante. Es uno de los torneos más prestigiosos del mundo y es un torneo que queremos ganar y que tenemos que respetar para ganarlo.