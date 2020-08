Brennaman no estará en la narración de la NFL con Fox Sports

Thom Brennaman no narrará los encuentros de la NFL en Fox después de que utilizó un insulto homofóbico al aire durante la transmisión de un juego de béisbol de los Rojos de Cincinnati.

La cadena Fox Sports emitió el jueves un comunicado en el que indicó: seguiremos con nuestro calendario de la NFL, que no lo incluirá". La empresa mediática agregó que los comentarios de Brennaman fueron aberrantes, inaceptables y no representan los valores de Fox Sports.

Brennaman había sido parte de la alineación de cronistas de la NFL para Fox desde 1994, cuando comenzó a transmitir los partidos. Fue parte del tercer equipo de comentaristas la temporada pasada junto al analista Chris Spielman y la reportera Shannon Spake. También había narrado juegos de las Grandes Ligas para la cadena de 1996 a 2014.

Los Rojos anunciaron el miércoles en la noche que el cronista de 56 años había sido suspendido. El equipo también emitió una disculpa por los terribles y homofóbicos comentarios. Cincinnati concluyó su comunicado diciendo que el equipo abordará el tema de la transmisión para el resto de la campaña y a futuro en los próximos días.

Brennaman, quien había sido parte del equipo de narración del equipo desde el 2007, profirió el insulto el miércoles, al reanudarse la transmisión en directo de Fox Sports Ohio tras un corte comercial, de cara a la parte alta de la séptima entrada en el primer juego de una doble cartelera en Kansas City.

Al parecer, no se percató de que estaba al aire. El comentario provocó una tormenta de críticas en las redes sociales.

El cronista abrió la quinta entrada del segundo juego con una disculpa, hablando directamente a la cámara, antes de pasar la labor de narración a otra persona.

Reconoció el problema en el que se encontraba, al advertir: no sé si volveré a ponerme estos auriculares, mientras se disculpaba con los Rojos, Fox Sports y sus compañeros.

A pesar de que la mayoría de las cadenas regionales aún llevan el nombre de Fox Sports, no pertenecen a Fox. Sinclair Broadcast Group adquirió a las cadenas en 2019.

Brennaman y el presentador de los Rojos se encontraban trabajando en el Great American Ball Park en Cincinnati. Los equipos no están viajando con sus locutores a los juegos de visita esta temporada debido a la pandemia de coronavirus.

Hijo del cronista miembro del Salón de la Fama Marty Brennaman, Thom ha sido relator de las Grandes Ligas durante 33 años y ha estado con Fox Sports los últimos 27, principalmente cubriendo béisbol y fútbol americano.

El miércoles, Marty le dijo al diario The Cincinnati Enquirer: como padre, me duele por él. Lo que dijo no es el reflejo de quién es Thom Brennaman. Sé que no es él. Pero también me siento terrible por la gente a la que ofendió con su comentario.