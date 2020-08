Leipzig orgulloso pese a derrota ante el PSG

en cuartos.

En ambos partidos era considerado el más débil tras clasificarse de un grupo teóricamente endeble que incluyó a Lyon, Benfica y el Zenit de San Petersburgo.

Hablamos de lo que pudimos haber hecho mejor, pero simplemente queríamos disfrutar estar aquí", dijo el delantero Yussuf Poulsen. Estamos orgullosos de lo que hemos conseguido toda la temporada y sabemos que tenemos que mejorar".

Leipzig nunca se vio en la contienda contra un PSG cargad con astros como a Neymar y Kylian Mbappé. No amenazo con su estilo de presiones contantes y no pudo recuperarse tras conceder un gol temprano en una jugada a balón parado en Lisboa.

No vamos a ser el primer equipo en no frenar a Neymar y no vamos a ser el último", dijo Nagelsmann. Como técnico uno piensa en los próximos reto. Hay muchas cosas positivas que llevarnos. la actitud de mis jugadores fue excelente. Mostramos carácter en la cancha, pero hay que aceptar cuando el oponente es más fuerte.

Leipzig estará de regreso en la Champions la temporada próxima gracias a haber finalizado tercero en la Bundesliga.

El periodista de la AP James Ellingworth contribuyó desde Dí¼sseldorf.