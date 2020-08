Tatis Jr. aporta talento y descaro a unos renovados Padres

el 2 de enero de 1999. El hijo solía estar en los camerinos y aprendió mucho de su padre.

A veces deja la impresión que todo le sale fácil.

Pero Tatis difiere.

Este no es deporte fácil", dijo. Tenemos que trabajar fuerte, y la ventaja que yo tuve fue que mi padre jugó en Grandes Ligas y me enseñó de inmediato. Eso no lo tomé a la ligera. Todo lo que mi padre me enseñó lo he puesto en práctica cada vez y ahora lo pueden ver.

Tatis siente que tiene algo en común con otras jóvenes estrellas latinoamericanas, como su compatriota Juan Soto (de los campeones Nacionales) y el venezolano Ronald Acuña Jr. (Bravos) y Novato del Año en 2018.

Los tres tenemos mucha hambre de éxito", señaló Tatis. Cada vez que llegó al parque y el juego está por comenzar, hay algo que siempre me digo: ˜es el momento de hacer historia™. Cada vez que salgo busco hacer algo especial para la gente que está viendo o sólo por el béisbol".

Tatis tenía 16 años cuando firmó con los Padres de San Diego y 17 cuando los Padres le adquirieron en 2016, en uno de los canjes más desiguales de tiempo reciente, por James Shields, ya retirado.

No pasó de los 84 juegos en 2019 por una lesión muscular en la pierna, sin poder seguir a mediados de agosto por una reacción de estrés en la parte baja de la espalda.

Realizó jugadas espectaculares en el campocorto, pero cometió 18 errores. Aún no ha tenido uno en lo que va de este año.

También es intrépido en las bases, donde su velocidad puede alterar la dinámica del juego. El año pasado anotó dos veces desde la intermedia con sencillos cuadro, y en otras dos con elevados a lo corto del jardín derecho.

Mantiene la costumbre de zambullirse de cabeza, pese a que se fracturó el dedo pulgar en las menores hace dos años.

Ha dicho que no se propone cambiar su estilo y ha evidenciado que hace contacto con más autoridad, por lo visto con sus colosales jonrones.

Para alguien con 21 años, es un atleta fenómeno", dijo el mánager novato Jayce Tingler. Y se está haciendo más fuerte, levanta pesas, corre y se desplaza mejor.

Y lo otro es su personalidad, lo que le ha ganado el cariño de los sufridos fanáticos de los Padres, así como de sus compañeros.

Tiene una aureola que hace que la gente le siga", dijo Tingle. No sé si es la sonrisa, la melena o los pasos de baile, o todo eso. Tengo hijos y están fascinados con él por su energía".