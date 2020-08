Kontaveit y Ferro a la fina en Palermo

desde marzo.

Tanto Kontaveit como Ferro buscan su segundo título de la WTA.

El otro trofeo de Kontavei fue en cancha de césped, en Rosmalen, Holanda, en junio del 2017, mientras que Ferro alzó el suyo en Lausana, Suiza, el año pasado.

Siempre es difícil saber cómo va a ser en la cancha. Siento que he practicado bien, pero pudiera no resultar de inmediato", dijo Kontaveit. Pienso que estoy realmente en forma y me estoy moviendo bien. Me siento confiada en mis disparos. Estoy sacando bien. Me complace que haya dado frutos".