Juventus despide a Sarri tras fracaso en la Champions

que el club no gana desde 1996.

Juventus fue eliminado por diferencia de goles, pese a haberse llevado una victoria en el duelo de vuelta como local ante Lyon.

Cristiano Ronaldo no mencionó a Sarri en un mensaje que el delantero portugués divulgó en su cuenta de Instagram tras el anuncio de Juventus.

La temporada 2019/20 se acabó para nosotros, más tarde de lo habitual pero de todas formas prematura a lo que esperábamos", dijo Ronaldo. Ahora es momento para reflexionar, momento para analizar los altibajos, porque el análisis crítico es la única manera de mejorar.

Ganar la Serie A en un año tan difícil es algo de lo cual nos sentimos orgullosos. .... Pero los hinchas reclaman mucho más de nosotros", añadió el astro portugués, autor de ambos goles de la Juve ante Lyon. Ojalá que este breve periodo de vacaciones nos permita tomar las mejores decisiones para el futuro y volver más fuerte y comprometidos que nunca.

Según informes de prensa, entre los potenciales reemplazos está Zinedine Zidane, ex jugador de Juventus y actual técnico actual del Real Madrid. También suenan los nombres de Simone Inzaghi, actual timonel de la Lazio; y el argentino Mauricio Pochettino, ex del Tottenham inglés. No se descarta el regreso de Massimo Allegri, quien ha estado sin trabajo desde que se desvinculó de la Juve el año pasado tras llevarles a cinco cetros seguidos en la Serie A.

Otro potencial reemplazante pudiera ser Antonio Conte, el ex técnico de Juventus y Chelsea que reveló recientemente que no está contento en el Inter de Milán.

La próxima temporada de la Serie A debe comenzar el 19 de septiembre.