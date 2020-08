Jakobsen está estable tras cirugía de 5 horas

fueron hospitalizados, así como un juez que fue embestido por Jakobsen.

La Unión Ciclista Internacional deploró la conducta de Groenewegen, y determinó que fue el culpable de la colisión. Aparte de ser descalificado, Groenewegen afronta otras sanciones.

La UCI, que considera inaceptable el comportamiento, ha trasladado el asunto a la comisión disciplinaria pidiendo sanciones que estén a tono de la gravedad de los hechos", dijo la federación en un comunicado.

Tanto la policía como la fiscalía de Katowice investigan la colisión.

Jumbo-Visma, el equipo de Groenewegen, ofreció disculpas sinceras por lo ocurrido, y el corredor manifestó en sus redes sociales que el incidente fue terrible.

No tengo palabras para describir lo mal que me siento por Fabio y los demás afectados", dijo Groenewegen. Ahora mismo, la salud de Fabio es lo más importante. No dejo de pensar en él.

Varios ciclistas en actividad o retirados criticaron la pésima calidad de las barreras de seguridad colocadas en el tramo final de la carrera, las cuales no ofrecían la protección adecuada.

La situación ocurrida ayer debe hacer que la UCI reflexione sobre las actuales condiciones de carrera, ya no estamos en los 80 cuando el colchón era suficiente como protección", dijo el corredor italiano Alessandro De Marchi. Hoy las velocidades son absurdas, necesitamos un cambio en las medidas de seguridad y también cómo evaluar ciertas acciones en la carrera: ¡necesitamos tolerancia cero!"

El accidente, ocurrido en la ciudad de Katowice, se produjo justo un año después que el ciclista belga Bjorg Lambrecht murió en el hospital tras estrellarse contra una barrera de concreto durante la tercera etapa de la misma carrera.

Petrequin informó desde Bruselas. Mike Corder colobaró desde La Haya.