Yamil Peralta se entrena en su casa para llegar a Tokio

no obtiene ingresos por la paralización de la actividad.

A veces está tan cansado que se duerme mientras está cenando.

Hay días que digo: ™para qué me mato haciendo esto; si todavía no sabemos si se acaba el mundo mañana, si voy a llegar o no, se lamentó.

Pero entrenar le recarga las energías. Descargo con toda la furia y me voy a acostar mansito, sostuvo.

Una pequeña luz se vislumbra en el horizonte, luego de que la Federación Argentina de Boxeo anunciara recientemente que las autoridades aprobaron el protocolo para el entrenamiento y la práctica del boxeo en forma gradual.

Habrá que esperar a que cada ciudad vaya habilitando la apertura de gimnasios y clubes de boxeo en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, lo que en Buenos Aires y sus alrededores podría demorarse.

Mientras Peralta seguirá entrenando en su improvisado gimnasio, porque la meta es clasificar y competir para obtener una nueva presea para el boxeo, el deporte que más medallas le dio a la Argentina en la historia olímpica con un total de 24.

Soy como un guerrero, no me doy por vencido nunca, afirmó.

___

En esta nota participó el video periodista de AP Leo La Valle.