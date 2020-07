Suspenden juegos de Marlins esta semana por coronavirus

han hecho un gran esfuerzo en ponerse de acuerdo y elaborar los protocolos con que confiamos puedan trabajar", señaló Fauci. Es muy desafortunado lo ocurrido con Miami.

Los Yanquis iban a utilizar el mismo camerino del estadio de Filadelfia en el que los Marlins estuvieron el último fin de semana.

Desde luego, no queremos que ningún pelotero se exponga (al virus). No es algo positivo", dijo el comisionado Rob Manfred en una entrevista con MLB Network. Pero no lo veo como una pesadilla... Creemos que podemos asegurar la salud de todos y seguir jugando".

En tanto, el mánager de los Medias Blancas de Chicago Rick Rentería pudo reintegrarse al equipo tras pasar 24 horas aislado, en una medida preventina por haber amanecido el lunes con ligera tos y congestión nasal.

Los Marlins colocaron al infielder Garrett Cooper, al jardinero colombiano Harold Ramírez y al lanzador dominicano José Ureña en la lista de lesionados sin detallar el motivo. El equipo adquirió a Justin Shafer y Josh Smith, un par de lanzadores que Cincinnati había descartado, y lo más probable es que cubra las bajas con jugadores de reserva.