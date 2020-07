Fuente AP: Sindicato y NFL acuerdan cancelar la pretemporada

El sindicato de jugadores de la NFL accedió a un plan de la liga para cancelar todos los partidos de pretemporada en el presente año, dijo el martes una persona cercana a la decisión.

Esa persona habló con The Associated Press a condición de permanecer anónima porque la oferta de la liga no se ha revelado oficialmente.

Asimismo, la Asociación de Jugadores de la NFL accedió a un límite de 80 jugadores en la nómina para los campamentos de prácticas, en vez de los 90 habituales.

De acuerdo con algunos reportes, los líderes sindicales hablaron a los jugadores sobre el acuerdo relacionado con la pretemporada el martes, durante una conferencia telefónica.

El acuerdo entre el sindicato y la liga llegó un día después de que la NFL propuso eliminar la pretemporada, debido a la pandemia de coronavirus.

Originalmente, el gremio de jugadores había buscado que no hubiera partidos de pretemporada. La liga redujo ésta a dos duelos.

Pero el lunes por la noche, la NFL informó que eliminaría también esos encuentros y ofrecería a los jugadores 18 días para adaptarse a la reanudación de la actividad, en vez de siete jornadas.

También el lunes, la liga informó que los jugadores serán sometidos a pruebas de coronavirus diariamente, al menos durante las primeras dos semanas del campamento de prácticas, de acuerdo con los nuevos protocolos.

Los novatos han comenzado a presentarse en las instalaciones de los equipos esta semana. Se espera que todos los jugadores hayan acudido para la próxima semana.

La liga y el sindicato definieron ya los protocolos sobre viajes de los equipos, el trabajo de la prensa y respuesta en caso de infecciones. Actualizaron los parámetros sobre las instalaciones para adaptarlos a los campamentos de prácticas con base en las recomendaciones de una comisión conjunta de médicos, kinesiólogos y entrenadores, bajo un acuerdo entre las dos partes.

El periodista de la AP, Barry Wilner, contribuyó con este despacho.