Reales esperan que flexibilidad y juventud les ayuden

Mike Matheny, el manager de los Reales, se había enterado recién de que Salvador Pérez y su reemplazo Cam Gallagher dieron positivo de coronavirus. El resultado en las pruebas hizo que los únicos dos receptores en la nómina de 40 peloteros quedaran en cuarentena, apenas a dos semanas del inicio de la campaña.

Se preguntó a Matheny qué opinaba de la idea de que un pelotero fuera también manager.

Pienso que yo podría ser cátcher en algún inning, respondió el piloto, quien fue receptor durante años en las mayores. Después de eso, yo necesitaría algo de ayuda.

La idea de que el manager de 49 años pudiera colocarse detrás del plato fue como llevar al extremo la noción de la flexibilidad en un equipo. Pero los Reales sí esperan que su juventud les brinde una capacidad única para adaptarse a un ambiente cambiante en el que no sólo prevén completar una campaña abreviada a 60 juegos sino dar pelea hasta las últimas semanas de septiembre.

Éste no es un equipo lleno de veteranos que hayan pasado por el desgaste de muchas temporadas completas de 162 juegos. En vez de ello, abundan acá los veinteañeros que están probando por primera vez el sabor de las mayores ”en circunstancias por demás extrañas.

Durante el último par de años, muchos de estos jugadores han ido y venido desde las distintas categorías de las ligas menores, en busca de consolidarse como profesionales.

Lo que siempre entendimos de este momento particular en nuestras vidas es que no sabemos lo que va a pasar mañana, dijo el gerente general Dayton Moore. No sabemos qué va a pasar el próximo año. Simplemente vamos a hacer que nuestros jugadores se desarrollen de la mejor manera posible, y tenemos que jugar con las cartas que tenemos. Vamos a tener cartas nuevas cada día, y hay que hacer lo mejor que se pueda con eso.

Los Reales, que abren la temporada el 24 de julio en Cleveland, esperaban aprovechar este año para reconstruirse, luego que Matheny sustituyó a Ned Yost, quien se retiró. Ahora, todo se ha vuelto relativo, de cara a una campaña en que una buena racha puede depositar a un club en los playoffs.

Cuando definamos nuestra nómina de 30 peloteros, incluso cuando la reduzcamos a 26, vamos a ser agresivos, con los jugadores correctos, asumiendo que tendrán la capacidad de ayudarnos, comentó Moore. No vamos a rehuir eso. No vamos a manipular el tiempo de servicio ni a manejar el roster en una forma que ponga a un pelotero en un sitio en que pueda confundirse. Vamos a colocar a los jugadores correctos en el momento oportuno. Y los más talentosos son quienes van a jugar.

Los Reales incorporaron al antesalista dominicano Maikel Franco, quien busca redescubrir la peligrosidad con el bate que lo convirtió en titular con Filadelfia. Si lo consigue, ello permitiría que los Reales mantengan a Hunter Dozier en los jardines y a Ryan O' Hearn en la inicial, fortaleciendo todo el orden.