MLB: Equipos aumentan la competitividad en la pretemporada

El veterano primera base de los Cerveceros de Milwaukee Logan Morrison cree que no tendrá problemas para adaptarse a jugar sin aficionados en las tribunas.

Jugué con los Rays y los Marlins, así que estoy acostumbrado, dijo Morrison.

Los Cerveceros y otros equipos de Grandes Ligas entrenaron nuevamente el lunes en estadios vacíos, conscientes de que el esperado inicio de temporada está a poco más de una semana de distancia y que jugarán sin aficionados en las gradas. Los equipos hacen su mejor esfuerzo por aumentar la competitividad de la pretemporada mientras están aislados.

Varios equipos anunciaron juegos de exhibición, incluyendo la visita de Houston a Kansas City, los Reales en San Luis y Cleveland contra Pittsburgh.

Los Cerveceros tendrán varios juegos interescuadras a partir del martes. Los venezolanos Omar Narváez y Avisaíl García serán los responsables de seleccionar los equipos para los duelos en los que pretenden emular la intensidad de los partidos de temporada regular.

Es importante que los jugadores entiendan que la intensidad no puede ir de 1 a 10, del campo de entrenamiento al juego inaugural, dijo Counsell. Es una parte importante de cómo intentamos prepararlos".

El jardinero central de los Mellizos de Minnesota Byron Buxton iba a toda velocidad en su juego interescuadras en Target Field al momento en que sufrió una lesión. Buxton iba tras un elevado de Nelson Cruz cuando se lastimó la pierna izquierda y tuvo que dejar el campo.

En tanto, el virus sigue complicando los preparativos. El relevista de los Cardenales de San Luis Jordan Hicks optó por no jugar la temporada por problemas de salud. En la secundaria fue diagnosticado con diabetes Tipo 1.

El manager David Ross y otros cinco individuos no identificados de Nivel 1 se ausentaron de la práctica de los Cachorros de Chicago como medida preventiva a la espera de resultados de pruebas de diagnóstico de coronavirus. El Nivel 1 incluye a jugadores, entrenadores y personal médico.

El receptor de los Cachorros, el venezolano Willson Contreras, elogió las medidas preventivas que han implementado los equipos y Grandes Ligas.

No siento que esté en riesgo dentro del parque, dijo Contreras. Es en las calles donde no me siento seguro.

El zurdo de los Angelinos de Los íngeles Patrick Sandoval se reintegró al equipo luego de contraer COVID-19 el mes pasado. Los Mellizos informaron que el primera base Miguel Sanó y el receptor suplente Williams Astudillo, que dieron positivo al virus a su llegada al campamento, están ansiosos por regresar.

En Miami, posiblemente el epicentro de la pandemia, los Marlins esperan que sus jugadores minimicen el riesgo de contagio utilizando mascarillas y evitando las grandes concentraciones de personas lejos del estadio.

Hemos sido muy claros con los muchachos de lo importante que es, no sólo para ellos, sino para la organización, sus compañeros y las familias de sus compañeros, dijo el manager Don Mattingly. Para mí, cada persona en el sur de Florida debería pensar igual. Es una situación grave y la tomamos con toda seriedad.