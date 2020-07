Hamilton y Ricciardo se arrodillarían de nuevo el domingo

Los pilotos de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton y Daniel Ricciardo, se arrodillarán de nuevo antes de la carrera del domingo, si las circunstancias lo permiten.

El fin de semana pasado, previo al Gran Premio de Austria, 14 de los 20 pilotos de la F1 pusieron una rodilla en tierra. El hecho ocurrió poco antes de que se interpretara el himno nacional de Austria, y formó parte de un mensaje contra el racismo, en el que decidieron participar los pilotos, quienes llevaban camisetas negras.

Las prendas tenían impreso el mensaje: Fin al racismo.

No está previsto un protocolo similar antes de la carrera del domingo, denominada Gran Premio de Estiria, como se conoce a esta zona alpina de Austria, que volverá a ser sede de la carrera de la F1 ante la incapacidad de realizar el periplo habitual de la temporada, en medio de la pandemia de coronavirus.

Hamilton no descarta hacer un pronunciamiento similar, siempre y cuando no interfiera en los preparativos.

No estoy en contra de volver a arrodillarnos, así que, si podemos encontrar una forma de asegurarnos de que esto no obstruya la manera en que hacemos nuestro trabajo, lo haré, dijo Hamilton el jueves. Realmente tenemos que seguir pronunciándonos, hay que seguir aprovechando el momento para generar conciencia y presionar en favor de un cambio. Esto no va a cambiar en un par de semanas, así que haré mi mejor esfuerzo

Una posibilidad sería que todos los integrantes de la escudería Mercedes hagan la genuflexión cerca del auto, tal como lo hicieron el domingo pasado los miembros de Red Bull.

Tal vez, si tenemos tiempo, es algo que mi equipo y yo podríamos hacer. Es sólo cuestión del tiempo, no hay mucho tiempo antes de la carrera, explicó Hamilton, el único piloto negro en la F1.

El australiano Ricciardo coincidió con Hmilton en que el gesto del pasado fin de semana no debe ser un hecho excepcional.

No sé cuáles serán los procedimientos para este fin de semana... Pero, desde luego, si hay de nuevo una oportunidad, la respuesta es un sí, recalcó. No es algo que yo quiera hacer sólo por un momento y olvidarme después de ello. Así que, si tenemos la oportunidad de hacerlo de nuevo, lo haremos.