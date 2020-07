Conducta de peloteros fuera del terreno, crucial para MLB

El relevista Nick Vincent firmó la semana pasada con los Marlins de Miami y guardó dos días de cuarentena en su habitación de hotel mientras esperaba la autorización para unirse a los entrenamientos.

Fue un poco distinto, dijo. En 48 horas uno definitivamente se siente un poco inquieto.

Vincent pasó gran parte del tiempo mirando la televisión, incluyendo las noticias, lo que terminó de convencerlo de que la decisión más sensata es mostrarse precavido, mientras empeora la crisis en Florida y en gran parte del país.

Y en momentos en que las Grandes Ligas intentan salvar la temporada de 2020, el comportamiento fuera del diamante ayudará a definir los resultados. Los peloteros deberán cerciorarse de no ser sorprendidos por el virus no los ponga out.

Eso va a ser el mayor reto para que el juego continúe. Lo que ocurra fuera del terreno y lo que hagan los muchachos, dijo Vincent, un veterano de ocho años en la liga. Hará falta sólo un equipo para arruinárselo a todos. Espero que todos lo entiendan. Se requieren cinco jugadores para enfermar a todo el equipo y entonces si todo un equipo se enferma, podría poner fin a la temporada para todos.

Múltiples problemas podrían sabotear la reanudación del béisbol. Algunos jugadores, incluyendo a David Price de los Dodgers y Ryan Zimmerman de los Nacionales, decidieron no jugar por el riesgo de salud, y las fallas en algunas pruebas agravaron la preocupación. Cuatro positivos de jugadores de los Bravos de Atlanta, incluyendo el primera base estelar Freddie Freeman, resaltaron la fragilidad del plan de la MLB para capotear la pandemia.

Los jugadores han reconocido que deberán vigilar su propia conducta y la de sus compañeros. El lanzador Clayton Kershaw dijo que confía en que sus compañeros actuarán de manera responsable fuera del campo, pero reconoció que será más difícil para los jugadores solteros o que viven en lugares reducidos, como un apartamento.

Todos tienen que asumir la responsabilidad de estar lo más seguros posibles y confiar en eso, indicó Kershaw. Si quieres ver la temporada terminar, si quieren tener oportunidad no puedes ser estúpido.

Las Grandes Ligas impartieron orientación a los jugadores sobre la conducta extradeportiva durante la pandemia, desalentando actividades posteriores a los juegos, que han formado parte del béisbol desde antes de que Babe Ruth tuviera su primer cuadrangular.