Penal de Ramos acerca al Real Madrid al título

Sergio Ramos firmó su quinto gol desde la reanudación y el Real Madrid derrotó el domingo 1-0 al Athletic Bilbao, acercándose a su primer título de La Liga española en tres años.

El Madrid se impuso por segundo partido en fila gracias a un penal acertado por Ramos, enlazando su séptima victoria tras la reanudación después de un parón de un trimestre debido a la pandemia por el coronavirus. Los merengues llegaron a 77 puntos y mantienen su ventaja de cuatro con respecto al campeón defensor Barcelona, que venció horas después 4-1 al Villarreal.

Al Madrid le quedan cuatro partidos por disputar para asegurar su primer título de liga desde 2017.

Ramos convirtió la falta a los 73 minutos, después de que el árbitro José Luis González recurrió al videoarbitraje para determinar si se cometió una falta sobre Marcelo en un pisotón de Dani García.

Da igual quién meta el gol, quién sea el protagonista cada partido, lo importante es sumar de tres en tres y seguir primeros en la tabla y depender de nosotros, que afortunadamente es así, y ya después vienen los premios individuales, comentó Ramos, quien totaliza 10 goles en el campeonato y cinco después de la reanudación del curso.

Ramos venía de anotar el tanto de la victoria desde el punto de penal en el 1-0 ante Getafe el jueves. El capitán merengue marcó goles en otros tres partidos desde que el torneo se reanudó el mes pasado.

El triunfo merengue volvió a tener una sombra de polémica porque un par de minutos después de irse al frente, el mismo Ramos pisó a Raúl García dentro del área. Pero no se recurrió al VAR para constatar si se debía señalar el penal, como se hizo con la jugada sobre Marcelo.

Nada. Sí, es cierto que piso un poquito la bota de Raúl, pero está detrás mío y no lo veo en absoluto. No es una jugada determinante, no está el balón para nada en una ejecución de jugada, por lo tanto no creo que sea mucho más, dijo Ramos sobre la acción.

También restó valor a los comentarios de que el Madrid se beneficia por fallos arbitrales: No le damos mas importancia, dijo Ramos. La Liga no la vamos a ganar gracias a los árbitros, ni la va a perder otro equipo por eso.

El que haya cometido errores debe hacer autocrítica, mirar a su jugadores, a su plantilla, no hay que darle ningún mérito, añadió. Los árbitros están para ayudar, unas veces aciertan, otras no. No creo que hagan nada predeterminado.

El Madrid se mantuvo como el único equipo con paso inmaculado tras el reinicio tras un parón de tres meses por la pandemia de coronavirus.

Octavo en la tabla con 48 puntos, el Athletic venía de encadenar dos victorias y ganar tres de sus últimos cuatro cotejos, con una derrota de visita al Barcelona como nota negativa.

El conjunto vasco tuvo la batuta a lo largo de la primera parte, pero no fue capaz de tomar la ventaja ante las imprecisiones dentro del área del ariete Iñaki Williams.

El delantero bilbaíno tuvo las mejores opciones con un disparo que fue tapado por Marcelo a los cinco minutos en el borde del área chica. Más tarde, a los 35, quiso resolver con una vaselina y mandó el balón por encima del marco.

Las mejores oportunidades merengues antes del descanso llegaron con un par de remates de cabeza de Karim Benzema (6 y 45).

El Madrid no contó con el zaguero francés Raphael Varane, quien sufrió un golpe en la cabeza a mediados de semana ante el Getafe. El delantero Eden Hazard tampoco tuvo minutos por segundo partido seguido.

En la agenda merengue con miras al título restan compromisos en casa ante el Alavés y Villarreal y visitas ante Granada y Leganés.

El Barcelona marcaba el paso en La Liga cuando se suspendió a mediados de marzo, pero ha empatado tres de sus seis partidos desde la reanudación, incluyendo los últimos dos.

___

TRIDENTE DEL BARSA BRILLA EN GOLEADA

El tridente Messi-Suárez-Griezmann brilló en la victoria del Barcelona 4-1 en el campo del Villarreal, con lo que los azulgranas se mantienen en la lucha por el título.

El estelar argentino Lionel Messi lució con un par de asistencias, primero cediendo un soberbio pase para que el uruguayo Luis Suárez lo mandara al fondo de las redes con un disparo bombeado a los 20 minutos. Momentos antes del descanso dejó el esférico con un pisotón para que el francés Griezmann lo rematara con una vaselina y remeciera las redes.

Un autogol de Pau Torres abrió la cuenta por los culés a los tres minutos, mientras que el juvenil Ansu Fati entró de cambio y selló la goleada con su sexta diana del curso con un disparo rasante a los 86.

Gerard Moreno marcó su 16to tanto del certamen después de mandar a las redes un rechace al corazón del área del arquero alemán Marc-André Ter Stegen al evitar la caída del marco en un disparo raso de Santi Cazorla a los 14.

Messi se quedó con las ganas de celebrar su 23er tanto del curso luego que el VAR anuló su gol a los 69 debido a una posición adelantada. En la reposición estrelló un tiro libre en el larguero.

El Barsa rompió una racha de dos empates para llegar a 73 puntos y mantener opciones por el título cuando le restan cuatro compromisos para el final del certamen.

Los tres puntos eran importantes para seguir ahí en la lucha y el juego también es muy importante para nosotros al ser nuestra identidad, dijo el central culé Gerard Piqué. Es verdad que hemos pasado por periodos en los que no hemos jugado tan bien, pero hoy hemos hecho un gran partido.

Villarreal se estancó en la quinta posición con 54 unidades, tres menos que el Sevilla.

El Barsa volvió al esquema con su tridente de arranque y tuvo buenos resultados cuando Griezmann, quien fue banca los anteriores dos partidos, gravitó en la primera anotación cuando Torres evitó que le llegara el esférico, pero la metió en su propia meta.

La clase de Messi apareció en el campo con las asistencias con las que llegó a 20 en el certamen gracias a que Suárez y Griezmann mostraron su soberbia eficacia para rematar a gol y sentenciar el triunfo antes del descanso en uno de los campos más complicados.

Fati ingresó a los 72 y en un largo pase de Jordi Alba llegó al área y al hacer un recorte al centro sacó un disparo a las redes.

Para Suárez fue una anotación especial al emparejar en el tercer sitio del listado histórico al legendario hispano-húngaro Ladislao Kubala con 194.

Al Barsa le quedan pendientes juegos como local ante el Espanyol y Osasuna, y de visita ante Valladolid y Alavés en el calendario.

___

LEGANÉS VENCE AL ESPANYOL

El argentino Jonathan Silva marcó el tanto con el que el Leganés tomó un aliento en busca de la salvación al vencer 1-0 al Espanyol, que se queda en el sótano ya con muy pocas opciones para mantenerse en la máxima categoría.

Leganés tiene 28 puntos para ser penúltimo, pero con posibilidades matemáticas para luchar por la permanencia al estar a seis puntos del Eibar, que es 17mo.

El Espanyol, que terminó con 10 elementos por la expulsión del argentino Jonathan Calleri a los 88, quedó en el fondo con 24 unidades.

___

GETAFE Y OSASUNA NO SE HACEN DAÑO

El Getafe firmó su cuarto empate tras la reanudación del campeonato al igualar sin goles con Osasuna.

El conjunto madrileño llegó a 53 unidades para mantenerse en la zona de competencias europeas como sexto; el conjunto navarro es 11mo con 45 puntos.