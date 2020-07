Wolff se apodera de la cima del Rocket Mortgage

Matthew Wolff ha trabajado en su mentalidad. Se concentra en pasar un buen momento, sin importar los resultados, como una estrategia para aprovechar una mayor parte de su potencial.

Y para ello, pareció recibir ayuda de un camión de helados, frente al Detroit Golf Club.

El californiano protagonizó una ronda de altibajos que le bastó el sábado para tomar una ventaja de tres golpes, en la cima del Rocket Mortgage Classic. Wolff entregó su segunda tarjeta consecutiva de 64 golpes, ocho debajo del par, y se colocó en buena posición para buscar lo que sería su segunda victoria en la Gira de la PGA.

Tengo que darle el mérito al camión de los helados que estaba dando vueltas alrededor de esta propiedad, manifestó Wolff, quien tiene un acumulado de 197, 19 bajo par, luego de tres jornadas. No bromeo, es cierto.

Wolff hizo un putt de 35 pies en el hoyo 5, completando un recorrido de 138 yardas para su segundo de nueve birdies.

Oí el camión y pensé: ˜Tengo una buena sensación sobre esto™, relató Wolff. Simplemente me concentré en tener esa melodía del camión en mi cabeza. Pienso que me ayudó a no pensar en la velocidad ni en la línea ni en nada. Simplemente despejé la mente.

Armour y Bryson DeChambeau terminaron la ronda empatados en el segundo puesto, tras firmar sendas tarjetas de 67.

Wolff ejecutó un putt de 14 pies para eagle en el 14, un hoyo par cinco de 559 yardas, para alcanzar a Armour en 17 bajo par. Añadió birdie en el 15, par tres, y en el 17, par cinco.

Finalizó con el eagle, nueve birdies, cinco pares y tres bogeys.

Si Wolff, de 21 años, puede mantenerse en la punta este domingo, logrará una victoria que se sumará a la conseguida el año pasado, en el 3M Open de Minnesota.

Sólo voy a salir con el fin de divertirme. Ojalá que pueda oír un poco el camión de los helados, comentó.

