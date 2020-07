Menos duelos de pretemporada, reto para entrenadores de NFL

Una menor cantidad de partidos de pretemporada, luego de un receso entre campañas sin entrenamientos en el campo, genera más desafíos para los entrenadores nuevos, jugadores que cambiaron de equipo y los novatos.

La NFL recortó el calendario de exhibición a la mitad y postergó el comienzo de la pretemporada para permitir que los equipos tengan más tiempo de entrenar debido a que la pandemia de coronavirus forzó la cancelación de actividades organizadas en equipos y los minicampamentos.

De momento no se ha realizado un anuncio oficial de la longitud exacta de la pretemporada. Los jugadores siguen considerando pedir aún menos partidos de exhibición.

Estén listos para uno o cero partidos de pretemporada. No serán dos, tuiteó el miércoles el pateador de los Broncos de Denver, Brandon McManus.

Los equipos se vieron obligados a realizar todos sus programas de temporada baja a través de videoconferencias, por lo que los cinco entrenadores nuevos de la liga no han tenido la oportunidad de ver cómo los jugadores se adaptarán a su sistema en el terreno de juego.

Estás acostumbrado a contar con 60 días para llevar a cabo el trabajo y todos en nuestra liga probablemente tendrán poco más de 30 días, así que realmente me estoy enfocando en aprovechar al máximo el tiempo y la duración de las reuniones y en las cosas más importantes que tenemos que hacer cuando volvamos a estar juntos", comentó Mike McCarthy, el nuevo entrenador de los Cowboys de Dallas, a finales de mayo, sobre la necesidad de hacer una temporada baja virtual. Tener lo desconocido ahí afuera causa más trabajo en el lado de la preparación.

Por lo menos McCarthy y el entrenador de los Redskins de Washington Ron Rivera han estado al mando antes. Joe Judge, de los Giants de Nueva York; Kevin Stefanksi, de los Browns de Cleveland, y Matt Rhule, de los Panthers de Carolina, son entrenadores primerizos en la NFL.

No he visto correr a los jugadores y no sé la condición en la que están, dijo Rhule. Pero es por eso por lo que construyes una plantilla llena de muchachos en los que puedes confiar, así que sabes que están trabajando muy duro por su cuenta propia y se mantienen en forma para que cuando nos volvamos a reunir, con suerte todas las enseñanzas que hemos hecho puedan combinarse con la parte física, señaló.

Los Panthers están entre varios equipos con nuevos quarterbacks que no tuvieron la oportunidad de trabajar con sus nuevos compañeros en sesiones de entrenamiento.

Algunos, como Tom Brady de los Buccaneers de Tampa Bay, realizaron sus propias sesiones de lanzamiento incluso después de que el director del sindicato médico aconsejó a los jugadores no practicar en grupo, por el riesgo de contagio.