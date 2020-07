Hamilton critica a equipos rivales por no hablar del racismo

cuando inicie la temporada el domingo en Austria, como un mensaje contra el racismo.

Pero Hamilton, el único piloto de raza negra en la F1, dijo que quiere que los otros equipos se pronuncien más y criticó a algunas figuras deportivas por subirse al tren de la popularidad pasajera en lugar de promover un cambio real.

Hay muchas personas que sólo se toman un tiempo para publicar en el Blackout Tuesday (en redes sociales) pero no están haciendo mucho, indicó Hamilton. No dejaré de presionar hasta que haya un cambio real. Ver a una persona más de color en el paddock no es diversidad, realmente debemos ir más allá.

El piloto británico acudió recientemente a una manifestación de Black Lives Matter en Londres e iniciará una comisión para incrementar la diversidad en el deporte motor.

La F1 presentó una iniciativa dirigida a combatir el racismo y fomentar la diversidad en sus filas. El presidente de la F1 Chase Carey comprometió un millón de dólares de su dinero hacia el fondo.

Los pilotos de la F1 evalúan sobre si deben hincarse en la parrilla de salida antes de la carrera del domingo en apoyo al movimiento Black Lives Matter como lo han hecho los futbolistas.

Tras la muerte de Floyd, Hamilton habló sobre su enojo, tristeza y desconfianza.

Recordó actos de racismo que ha tenido que soportar.

Cuando todo esto surgió realmente tocó una fibra sensible y salieron muchas emociones de mi experiencia personal, reconoció. Experimenté mucho racismo cuando crecía, en la escuela y en mi vecindario. Después también en la pista, particularmente siendo que mi padre y yo eramos las únicas personas de color.

Hamilton espera que su comisión encuentre la raíz del problema de por qué sigue siendo el único piloto negro en la F1.