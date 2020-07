Cardenales reemplazan a Yanquis en Campo de los Sueños

Los Cardenales de San Luis reemplazarán a los Yanquis de Nueva York como los rivales de los Medias Blancas de Chicago, en el llamado juego del Campo de los Sueños, que se realizará el 13 de agosto en Dyersville, Iowa.

El cambio en los planes se hizo necesario ante la pandemia de coronavirus, e implica que los Medias Blancas no enfrentarán a los Yanquis una sola vez en esta temporada regular. El nuevo rival, anunciado inicialmente por The Des Moines Register, fue confirmado el miércoles a The Associated Press por una persona cercana a la organización, quien solicitó permanecer en el anonimato porque los detalles del juego no se habían anunciado.

Las Grandes Ligas esperan anunciar su nuevo calendario la próxima semana. Cada equipo disputará 60 juegos, en vez de los 162 de los que suele constar una campaña.

Cuarenta de esos juegos serán contra rivales de la misma división y 20 contra equipos de una idéntica zona pero en la liga contraria.

Un estadio temporal de unas 8.000 butacas está cerca de completarse en el Campo de los Sueños, unas 200 millas (320 kilómetros) al oeste de Chicago, junto al sitio donde se filmó la película homónima, que retrataba un diamante de béisbol en un maizal.

No está claro si se permitirá el ingreso de espectadores al encuentro, que será transmitido a nivel nacional por Fox.

Estamos monitoreando lo que ocurre, y prevemos ser tan flexibles como lo permitan las circunstancias, indicaron las Grandes Ligas en un comunicado.

Será la primera vez que se dispute un juego de las Grandes Ligas en el estado de Iowa.

Esperamos tener la opción de jugar, manifestaron las mayores. La construcción continúa y seguimos los protocolos... sobre prácticas recomendadas de seguridad.

La película, estrenada en 1989, tuvo como protagonistas a Kevin Costner, Amy Madigan, James Earl Jones, Burt Lancaster y Ray Liotta.