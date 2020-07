Sané pasaría del Man City al Bayern Múnich

El Manchester City acordó vender al extremo Leroy Sané al Bayern Múnich por 60 millones de euros (67 millones de dólares), de acuerdo con una persona enterada de la operación.

El Bayern realizará un pago inicial de 49 millones de euros y el City podría recibir otros 11 millones según los logros que alcance Sané con el equipo campeón de Alemania, indicó a The Associated Press la persona, quien solicitó el anonimato para confirmar el reporte de la prensa británica, debido a que los detalles del acuerdo no se han hecho públicos.

Al extremo alemán de 24 años, quien llegó al City en 2016 proveniente del Schalke 04, le quedaba un año en su contrato actual con el conjunto inglés.

Sané reapareció recién la semana pasada tras recuperarse de una lesión en un ligamento de la rodilla que sufrió en el encuentro del Community Shield en agosto.

El técnico del City Pep Guardiola se ha preparado para la salida de Sané y dijo la semana pasada que no había ninguna urgencia en firmar a un extremo izquierdo para reemplazarlo.

Tenemos suficientes buenos jugadores al frente, indicó Guardiola. Gabriel (Jesús) puede jugar en la izquierda, (Phil) Foden puede jugar en la izquierda. Tenemos a Raheem (Sterling). La mayoría está en buenas condiciones. Creo que tenemos otras prioridades. No sé si después del coronavirus la situación financiera del equipo cambie. Veremos al término de la temporada.

Mientras que la campaña de la Bundesliga terminó el pasado fin de semana con la revalidación del título por parte del Bayern, la Liga Premier seguirá hasta finales de julio tras el parón de tres meses debido a la pandemia de coronavirus.

Tanto el City como el Bayern disputarán la Liga de Campeones que se reanudará con los octavos de final en agosto. Sané no podría competir con el Bayern en el certamen europeo incluso si el acuerdo se completa antes de ese momento.