Grupo de Bahrein rompe con promotor de pelea Fury-Joshua

El controversial promotor de boxeo que ayudó a pactar el combate entre los pesos pesados Tyson Fury y Anthony Joshua fue excluido como consejero de la organización deportiva de Bahrein que buscaba llevar peleas destacadas a la región.

Daniel Kinahan había sido recientemente contratado como asesor especial de KHK Sports, empresa que pertenece al príncipe de Bahrein. Además, Fury elogió a Kinahan por ayudar a asegurar la pelea entre los dos campeones mundiales de la división de los pesados en un posible acuerdo de dos enfrentamientos.

El promotor, originario de Irlanda y quien actualmente vive en los Emiratos írabes Unidos, está bajo sospecha de las autoridades de esas dos naciones, por presuntos vínculos con el crimen organizado. Previamente había sido nombrado por el Alto Tribunal de Dublín como una persona de alto rango en un grupo criminal involucrado en el tráfico de drogas y en delitos de armas de fuego.

En un comunicado, KHK Sports indicó el miércoles que suspendió su relación con Daniel Kinahan, quien dejó de ser asesor de" la organización.

KHK Sports es conocido por su contribución a la industria del deporte, añade el comunicado, y es reconocido y respetado por su integridad y sus principios arraigados en la industria del deporte.

Medio Oriente es una de las regiones contempladas para albergar la pelea que podría ocurrir en el 2021.

Legisladores irlandeses aseguraron la semana pasada que Kinahan intentaba reinventarse como un promotor de boxeo en Medio Oriente. Uno de los legisladores, Neale Richmond, dijo haberles escrito a posibles socios de televisión para la pelea propuesta de Joshua-Fury, a fin de "asegurarse de que tienen conocimiento de quién es Daniel Kinahan y saber si se sienten cómodos trabajando con él.

El primer ministro irlandés Leo Varadkar dijo el miércoles que sería completamente apropiado que las televisoras no exhiban ninguna pelea entre Fury y Joshua que haya arreglado Kinahan.

Quizá no conocen los hechos o no saben la verdad pero necesitan conocerla", dijo Varadkar. No quisiera que recibieran ninguna atención, dadas las circunstancias".