NBA define su visión sobre la campaña reanudada en Disney

no tiene que incorporarse a su equipo y no enfrentará medidas disciplinarias por ello, salvo la pérdida del salario por aquellos encuentros en los que no participe.

Pienso que el sólo hecho de que nuestros jugadores tengan la opción de no jugar dice mucho sobre la capacidad del comisionado para apreciar lo grande que es un problema, no sólo para los jugadores afroestadounidenses, sino para todos nuestros miembros, comentó Roberts. No ha habido una onza de escepticismo sobre la sinceridad de los sentimientos de los jugadores en torno de esto.

La NBA planifica partidos en tres arenas durante la fase de la reanudación que servirá para definir a los preclasificados en la postemporada. Cada uno de los 22 equipos que acudirán al complejo ESPN Wide World of Sports jugará ocho partidos antes de que comiencen los playoffs.

Los equipos se hospedarán en tres hoteles. Cada uno albergará de seis a ocho conjuntos.