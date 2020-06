Fuente AP: Temporada de MLB en riesgo por disputa salarial

La posibilidad de que la temporada de Grandes Ligas no se lleve a cabo aumentó considerablemente el lunes después de que la oficina del comisionado informó al sindicato de peloteros que no presentará un calendario a menos de que la asociación renuncie a su derecho de acusar que los dirigentes violaron un acuerdo que ambas partes pactaron en marzo pasado.

La medida de MLB fue descrita a The Associated Press por una persona con conocimiento de los detalles y que habló bajo condición de anonimato debido a que no había autorización para difundir un anuncio.

El comisionado de Grandes Ligas Rob Manfred dijo durante el draft amateur de la semana pasada que la posibilidad de que hubiera una temporada era del 100%.

Puedo decirles sin temor a equivocarme que jugaremos béisbol de Grandes Ligas este año, dijo durante la transmisión de ESPN.