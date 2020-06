Himno: FIFA no cede pese a críticas de Trump

La FIFA pidió el lunes tolerancia, respeto mutuo y sentido común, después de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump criticase la decisión de dejar sin efecto la orden de que los jugadores deben permanecer de pie cuando se ejecutan los himnos nacionales.

No voy a seguir viendo mucho el fútbol, dijo Trump en un tuit el sábado.

Trump retuiteó un comentario del representante republicano de la Florida Matt Gaetz, quien dijo: Prefiero que Estados Unidos no tenga un equipo de fútbol a tener un equipo de fútbol que no se pone de pie durante el Himno Nacional.

La Federación de Fútbol de Estados Unidos ordenó a sus jugadores en el 2017 permanecer de pie después de que la capitana de la selección femenina Megan Rapinoe se arrodillase en una muestra de apoyo a Colin Kaepernick, el jugador de fútbol americano que causó enorme revuelo al comenzar con esa expresión de protesta. La orden fue anulada la semana pasada, en que la cúpula del fútbol de Estados Unidos decidió que había que replantear las cosas en medio del malestar por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de policías blancos, que generó un movimiento mundial de protestas antirracistas.

La FIFA apoya firmemente la tolerancia, el respeto mutuo y el sentido común cuando se debaten cosas tan importantes, dijo el organismo rector del fútbol en una declaración enviada a la Associated Press. La FIFA tiene una política de tolerancia cero ante incidentes que involucren cualquier forma de discriminación en el fútbol... Todos debemos decir no al racismo, no a la violencia.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino presentó a Trump durante una cena en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en enero, expresando el deseo de que el ˜sueño americano™ se haga realidad, no solo en Estados Unidos, como hemos visto, sino en todo el mundo.

En respuesta al tuit de Trump, la FIFA dijo que la postura de Infantino acerca del derecho de los jugadores a expresarse contra el racismo, la discriminación y la violencia fue fijada claramente hace dos semanas y no ha cambiado.

Infantino dijo que apoyaba el gesto del jugador estadounidense Weston McKennie, que lució una cinta en su brazo que decía Justicia para George durante un partido del Schalke en la Bundesliga.