Pese a más apoyo, pocos jugadores se hincarían en NFL

Los jugadores de la NFL que deseen poner una rodilla en tierra durante el himno nacional para protestar contra el racismo y los abusos policiales recibirán mucho más apoyo del que tuvo Colin Kaepernick hace cuatro años.

Aun así, este tipo de protesta no se extendería demasiado, por diversos motivos.

Si los equipos insisten en la unidad, tal como algunos entrenadores y ejecutivos han mencionado, ese valor podría representar un obstáculo para las protestas.

Otro estaría en una creencia, cada vez más común entre los jugadores, de que arrodillarse no es ya un gesto necesario para llamar la atención, en vista de que la muerte de George Floyd ha encendido protestas nacionales sobre la injusticia racial y la brutalidad policial.

Finalmente, algunos dueños seguirían indignándose con este tipo de protestas, pese a que la liga ha manifestado apoyo a los jugadores.

Independientemente de lo que termine haciendo nuestro equipo, lo vamos a apoyar, pero vamos a hacerlo unidos, recalcó Chris Ballard, gerente general de los Colts de Indianápolis.

Kevin Stefanski, entrenador de los Browns de Cleveland; Matt LaFleur, de los Packers de Green Bay, y otros estrategas han expresado su apoyo a los jugadores pero han mencionado su deseo de que ésta sea una decisión colectiva.

Es algo a lo que, les prometo, dedicaremos el tiempo necesario como organización para analizar, escuchándonos y entendiéndonos. Entonces, tomaremos juntos una decisión, puntualizó Stefanski.

LaFleur repuso: Vamos a apoyarlos en cualquier cosa que quieran hacer, siempre y cuando sea pacífica.

Adrian Peterson, corredor de los Redskins de Washington, y Jordan Lucas, safety de los Bears de Chicago, han dicho ya que planean arrodillarse durante la interpretación del himno en la próxima temporada. Otros jugadores, blancos y negros, esperan discutir el asunto con sus compañeros.

Hacer que toda la nómina de un equipo se ponga de acuerdo es una labor difícil, sin importar el tema. Los quarterbacks titulares de los Rams, Jared Goff, y de los Falcons Matt Ryan, reconocen la importancia de actuar juntos. Ambos son blancos.

Apoyo plenamente el cambio, así que respaldaré lo que decidan los líderes del equipo, y seré parte también de esa discusión, dijo el mariscal de campo de Los íngeles. Tomaremos una decisión colaborando entre nosotros.

Ryan está ansioso de sostener esas conversaciones con sus compañeros en Atlanta.

Se trata de la unidad dentro de nuestro equipo y de sostener esa discusión y crear un foro abierto para que los compañeros hablen de lo que esto significa para ellos y de cómo van a actuar del modo apropiado, dijo Ryan.

Muchos jugadores han dicho que están dispuestos a hacer lo que decida su equipo. Pero no todos coinciden en que ésta deba ser una decisión de conjunto.

Definitivamente, debería depender de cada individuo, recalcó Lucas.

Richard Sherman entiende las dificultades para que todos sus compañeros en los 49ers de San Francisco manejen igual la situación.

A cada quien lo suyo, dijo el cornerback, tres veces seleccionado para el equipo ideal de la NFL (All-Pro). La gente empatizará con uno u otro y tendrá esta hermandad, aunque no todos protesten de la misma forma.

Patrick Mahomes, quarterback de los Chiefs de Kansas City, busca hacer un análisis más general.

No se trata de quién se arrodilla y quién no. Se trata de tener el derecho a protestar de manera pacífica y a saber que la desigualdad ocurre cada día, y sólo quiero que la coincidencia esté en el hecho de que todos, incluida la comunidad negra, estemos seguros, dijo Mahomes. No importa lo que se requiera para ello.

En 2016, cuando Kapernick comenzó con su protesta pacífica, quería subrayar los problemas de brutalidad policial e injusticia racial. Enfrentó severas críticas. La liga lo envió al ostracismo.

El presidente Donald Trump la emprendió contra Kaepernick y otros jugadores que ponían una rodilla en el suelo durante el himno. Insiste todavía en que esa protesta es una falta de respeto al país, la bandera y las fuerzas militares.

Muchos otros, incluido Drew Brees, compartían esas ideas de Trump. Ahora, han afirmado que entienden y apoyan las intenciones de Kaepernick.

Pero seguirá habiendo oposición.

No sé si esto (arrodillarse) tendrá el resultado más positivo, por la forma en que se ha vuelto un tema muy polarizante y porque mucha gente no quiere hablar del problema real, dijo Justin Jackson, corredor de los Chargers de Los íngeles. Sin embargo, pienso que si simplemente usamos nuestras plataformas como ahora para seguir exponiendo esto y buscando un cambio que queremos en la sociedad, ése será el mejor método en adelante. Pero ya veremos.

La semana pasada, el comisionado de la NFL Roger Goodell condenó el racismo mediante un video. Se disculpó con los jugadores por no escucharlos antes y los alentó a protestar de manera pacífica.

Pero Goodell sólo consultó con unos pocos dueños. Se desconoce por lo tanto cuántos comparten sus puntos de vista.

Jerry Jones, propietario de los Cowboys de Dallas, se opuso vehementemente a la protesta durante el himno cuando Kaepernick comenzó con este movimiento. El magnate no se ha pronunciado de nuevo sobre el tema.

Tendremos que ver, dijo Jourdan Lewis, cornerback de los Cowboys, acerca de la posibilidad de que Jones modifique su postura. Siempre estamos unidos como equipo y hablamos de estos asuntos. Y esto no ha llegado a un punto en que echemos a un chico por ello. Así que habrá que ver. Protestar es siempre la mejor apuesta para generar conciencia, pero definitivamente tenemos que entender ciertas cosas después de esta protesta y tenemos que ir a estas comunidades y ayudar a esta gente.

Todos coinciden en que un cambio es necesario.

Casi todos los chicos negros con los que he jugado y que están ahora en el equipo... han lidiado con algo en algún momento, ya sea con la policía o con otra interacción en que hubo racismo flagrante, aseveró Ryan Tannehill, quarterback de los Titans de Tennessee. Así que realmente me enferma que tengan que tratar con estas cosas. Quiero un cambio... Quiero que todos tengan la justicia e igualdad que merecen.

___

Los periodistas de la AP, Teresa M. Walker, Josh Dubow, Schuyler Dixon, Michael Marot, Andrew Seligman, Dave Skretta, Steve Mgargee, Greg Beacham y harles Odum, contribuyeron con este despacho.