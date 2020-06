Promotor: Fury-Wilder III se realizaría a fin de año

El promotor estadounidense de Tyson Fury espera concretar un tercer combate por el campeoanato de peso completo entre el británico y Deontay Wilder hacia finales del año, posiblemente en Macao.

Fury le debe a Wilder un tercer combate después de arrebatarle al estadounidense el campeonato mundial de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) con un nocaut en el séptimo asalto en febrero pasado, dijo Bob Arum a The associated Press. Sólo así, Fury podrá entonces concentrarse en una pelea con su compatriota Anthony Joshua, poseedor de los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) a principios de 2021.

Esperamos realizar esa pelea en noviembre o diciembre, dijo Arum, director general de Top Rank, sobre una tercera edición del duelo Fury-Wilder.

Ya sea en una arena repleta o con audiencia limitada en Estados Unidos o llevarla a cabo en Macao, que podría tener arenas llenas a principios de noviembre... ya saben, estamos analizando todas nuestras opciones.

Joshua también se dispone a pelear este año, en contra del retador obligatorio del FIB, Kubrat Pulev.

El próximo año tendremos esta enorme pelea con Fury y Joshua, dijo Arum. Y estoy de acuerdo que sera una enorme, enorme pelea, ya sea que se lleve a cabo en Estados Unidos, el Reino Unido o en cualquier otro lugar.

Fury ha dicho que se le han acercado para enfrentarse a Mike Tyson después de que el excampeón mundial de 53 años de edad publicó en redes sociales un video de sus entrenamientos el mes pasado, acompañado de la frase: Estoy de regreso.

Pero Arum cree que sólo deberían enfrentarse en una pelea de broma con fines caritativos.

No es serio en lo absoluto, no voy a participar en algo que podría ser realmente letal, dijo a la AP. "Mike Tyson fue un gran peleador, pero ya tiene más de 50 años. No puede ir y competir seriamente con un tipo que está en su mejor momento a sus treinta y tantos años.

Eso no está bien y nadie debería promoverlo. Si es una broma, si hacen una sesión de sparring, ¿a quien le importa? Especialmente si es para fines de caridad, sería grandioso.